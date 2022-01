Helpt ventileren tegen droge lucht?

’s Winters is de lucht binnen droger. De centrale verwarming is meestal de boosdoener. Zou het helpen om het raam gewoon open te zetten?

Gerard Busman heeft de volgende vraag. “In de winter heb ik veel last van droge lucht. Natuurlijk kan ik een luchtbevochtiger kopen. Maar is het niet simpeler om gewoon meer te ventileren, vooral als de luchtvochtigheid buiten hoog is?”

Droge lucht

Dat is een voor de hand liggende oplossing, maar helaas contraproductief. Dat komt doordat, als het buiten koud is, de lucht maar weinig vocht kan bevatten. Het grootste deel van de waterdamp slaat immers gewoon neer op bomen, struiken en muren. Denk aan het uitademen tegen een koude ruit: het vocht uit je adem slaat als condens neer op het raam. Als we iets preciezer kijken, moeten we de verzadigde dampspanning erbij halen; dat is de druk van waterdamp die de lucht maximaal bij een zekere temperatuur kan bevatten. Bij het vriespunt is die 6 millibar (of hectopascal, dat is hetzelfde). Bij meer dan die 6 mbar slaat het vocht neer.

Dus zelfs als de buitenlucht verzadigd is met waterdamp (bij natte sneeuw, bijvoorbeeld), bevat hij niet meer dan 6 mbar aan vocht. Maar zodra de lucht binnenkomt en opwarmt naar 20 graden Celsius, zou hij ineens zo’n 23 mbar aan waterdamp kunnen bevatten. In werkelijkheid bevat hij slechts de 6 millibar waarmee hij binnenkwam, dus ongeveer een kwart van de hoeveelheid die zou kunnen. De ‘relatieve vochtigheid’ is daarmee zo’n 25 procent. Met andere woorden: die buitenlucht is kurkdroog zodra hij in huis is opgewarmd. Veel ventileren maakt het in de woonkamer niet vochtiger. Integendeel. En dat komt dus niet doordat het buiten zo droog is, maar doordat het buiten zo koud is.

