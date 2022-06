Giga-python breekt meerdere records

In de Amerikaanse staat Florida is een reusachtige python gevonden, en dat terwijl deze soort daar helemaal niet thuishoort.

De donkere tijgerpython is al wel vijftig jaar in Florida te vinden. De slang komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en is waarschijnlijk via de handel in exotische dieren in Amerika terechtgekomen. In 1992 kwam daar nog een schepje bovenop, toen orkaan Andrew een slangenkweekfaciliteit vernielde en er een grote hoeveelheid slangen ontsnapte. Kennelijk gaat het ze goed af, want er is nu een gigantisch exemplaar van gevonden.

Recordbreker

Van kop tot staart was deze vrouwtjespython meer dan 5 meter lang en ze woog 97 kilo – zo zwaar dat biologen eerst dachten dat de weegschaal kapot was. Hiermee is het een recordbreker. Het is zelfs de grootste van haar soort die buiten haar natuurlijke omgeving in Azië is gezien. In 2020 werd wel een langere gevonden, van 5,7 meter, maar die woog niet meer dan 47 kilo.

EXCLUSIVE: Florida’s largest-ever python has been discovered! Read about the incredible quest to rid the Everglades of the invasive Burmese python, leading to this 215-pound giant being found 🐍 https://t.co/fyhOdWfNMq — Nat Geo PR (@NatGeoPR) June 21, 2022

Maar het is niet alleen de omvang waar de ontdekkers versteld van stonden. De echte schok kwam pas toen ze haar opensneden. Dit deden ze om de follikels te bekijken, blaasjes die na bevruchting uitgroeien tot een slangenei. De hoeveelheid voorspelt hoe snel de slangen zich kunnen uitbreiden. De python onder het mes bleek 122 follikels te hebben – opnieuw een record.

Mooie beesten

Het vrouwtje werd gevonden met de hulp van een mannetje. Die kreeg een GPS-chip ingebracht en werd in het wild vrijgelaten. Al snel leidde hij natuurbeschermers naar het gigantische vrouwtje, dat snel gevangen en geëuthanaseerd werd.

Grote pythons als deze worden gedood om de soort onder controle te houden. Ze jagen op veel verschillende dieren en hebben geen natuurlijke vijanden, omdat ze eigenlijk niet in Florida thuishoren. Daardoor zijn ze erg schadelijk voor het ecosysteem. Het zijn mooie beesten, maar ze kunnen beter in Azië blijven.

Bronnen: National Geographic, IFLscience

Beeld: U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters