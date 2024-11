‘Ons programma houdt automatisch bij hoeveel happen iemand neemt’

Onze gezondheid wordt mede beïnvloed door ons eetgedrag. Voedingswetenschappers zijn dan ook altijd druk bezig met het analyseren van dit gedrag. En om ze daarbij een handje te helpen hebben onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) een ‘happenteller’ ontwikkeld. We spreken erover met Michele Tufano.

Wat is het probleem?

“Voedingswetenschappers, zoals die aan de Wageningen University & Research (WUR), bestuderen hoe we eten en welke factoren van invloed zijn op hoe we ons voedsel verwerken. Om dit gedrag te meten worden filmpjes gemaakt van etende mensen. Vervolgens bekijken de onderzoekers deze opnames en schrijven ze op hoeveel kauw-, slik- en hapbewegingen de proefpersonen maken. Maar dit is een arbeidsintensief, tijdrovend en niet-gestandaardiseerd proces.”

En hoe willen jullie dit oplossen?

“Tijdens mijn promotieonderzoek richtte ik me op het gebruik van AI om deze metingen te automatiseren, waardoor onderzoekers snel en nauwkeurig gestandaardiseerde resultaten kunnen verkrijgen. Mijn collega’s en ik maakten uiteindelijk een programma dat automatisch bijhoudt hoeveel happen er tijdens een filmpje worden genomen.”

Hoe werkt dit programma?

“We gebruikten gezichtsherkenning om de afstand tussen de lippen tijdens het eten te meten. Een hap wordt geteld wanneer deze afstand een bepaalde drempel overschrijdt. Wanneer we het programma vooraf voeden met een paar geannoteerde filmpjes van de etende persoon (voorzien van verklarende aantekeningen – red.), is de nauwkeurigheid 80 procent. Dit percentage daalt naar 71 procent als we vooraf geen geannoteerde filmpjes laten zien.”

En nu?

“We willen het programma uitbreiden, zodat het ook automatisch kauw- en slokbewegingen kan tellen. Daarnaast proberen we de nauwkeurigheid te verbeteren door gebruik te maken van deep learning-methoden.”

Deze Aan het woord staat ook in KIJK 11-12/2024, die vanaf 7 november in de winkel ligt.

Beeld: Marek Studzinski/Unsplash