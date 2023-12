Zit er eten vast in je keel? Het met cola wegspoelen heeft geen zin

Blijft er tijdens het kerstdiner eten in je slokdarm hangen? Ga dan naar de spoedeisende hulp, het wegspoelen met cola werkt niet, dat is een mythe.

Soms blijft er een stukje eten in je keel hangen. Volgens velen is dat dan eenvoudig weg te spoelen met cola. Maar wetenschappers van Amsterdam UMC laten in hun onderzoek zien dat de frisdrank daar helemaal niet bij helpt. De studie is gepubliceerd in de kersteditie van het vakblad British Medical Journal. Deze editie is traditiegetrouw gevuld met humoristisch onderzoek dat toch ook serieus is.

Endoscopie niet nodig

Voedsel kan soms na het doorslikken blijven steken in de slokdarm. Dat veroorzaakt een pijnlijk drukkend gevoel en soms lukt het zelfs niet meer om speeksel door te slikken. De boosdoener is vaak een vernauwing van de slokdarm, bijvoorbeeld door een litteken of tumor. Meestal raakt het vastzittende voedsel vanzelf los, maar soms niet en dan is het tijd om naar de spoedeisende hulp te gaan. Daar krijgt de patiënt een spoed-endoscopie, een camera die via de mond naar de slokdarm wordt gebracht. Vervolgens verwijdert de arts met een netje of grijpertje het brok eten.

Volgens voorstanders van de cola-methode lost het zure drankje het voedsel (deels) op waardoor het loskomt. Een endoscopie zou dan niet nodig zijn.

Hardnekkig gerucht

Hoogleraar gastro-enterologie Arjan Bredenoord legt in een persbericht uit hoe hij en zijn collega’s op het idee van het cola-onderzoek kwamen. “Spoedarts Elise Tiebie, de drijvende kracht achter dit project, zag online dat het gebruik van cola bij voedselbrokken echt een hardnekkig gerucht was, van tipwebsites tot Wikipedia. Ook is er een anekdote in een Britse krant over paramedici die een leven redden door cola te gebruiken. Ik heb zelfs gehoord dat artsen het aanbevelen. Vastzittend voedsel kan echt gevaarlijk zijn, dus het is belangrijk dat mensen de juiste behandeling krijgen. Daarom wilden we weten of cola werkt.”

Geen effect

In totaal deden 51 patiënten met een vastzittende voedselbrok mee aan de studie van Bredenoord en collega’s. De helft daarvan kreeg slokjes cola, de andere helft wachtte rustig af. Werd de situatie gevaarlijk, dan voerden artsen alsnog een spoed-endoscopie uit.

Zowel bij de groep die cola dronk als de groep die geen cola dronk was er bij 61 procent van de patiënten na enige tijd een verbetering. Cola hielp dus niet beter dan gewoon afwachten. Bredenoord: “Hopelijk komt na onze conclusie een einde aan deze mythe.”

Bronnen: BMJ, Amsterdam UMC

Beeld: Laura Chouette/Unsplash