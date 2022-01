Suikerziekte en amputatie: hoe zit dat?

De schatting is dat zo’n 25 procent van alle mensen met suikerziekte ooit voetproblemen ontwikkelt en dat één op de vijftien patiënten ooit een amputatie zal ondergaan. Hoe ontstaat zo’n ‘diabetische voet’?

Ten eerste leidt langdurige suikerziekte – zowel diabetes mellitus type 1 als 2 – tot schade aan de zenuwbanen. Dat zijn de boodschappers van ons lichaam die berichtjes doorgeven van de hersenen naar de organen, en andersom. Bij diabetespatiënten is de overdracht van die berichten verstoord.

Lees ook:

Gevoelloze voeten

De voeten hebben relatief gezien de langste zenuwen van ons lichaam. En doordat lange zenuwbanen kwetsbaarder zijn dan korte beginnen klachten vaak in de voeten. Er treedt een branderige pijn op of ze worden juist gevoelloos. En dat laatste is gevaarlijk, want dat ene wondje, die blaar of dat steentje in een schoen merk je dan minder snel op, wat gemakkelijk tot ontstekingen leidt.

Daar komt het volgende probleem nog bij: langdurig hoge suikergehalten in het bloed vernauwen en verharden de bloedvaten, waardoor het bloed minder goed bij uiteinden zoals de voeten komt. Het gevolg: minder zuurstof en meer afvalstoffen, waardoor wondjes of infecties ook nog eens veel minder goed – of helemaal niet – genezen. Amputatie ligt dan op de loer.

Gelukkig werken onderzoekers volop aan nieuwe technieken om wondinfecties te lijf te gaan. Zo bestaat er tegenwoordig een ’slimme sok’ boordevol warmtesensors (zie de foto’s) die alarm slaat als er een wondje dreigt te ontstaan. Ook is er nu een speciale pleister met ‘koud plasma’: door lucht te ioniseren, ontstaan er actieve stoffen zoals ozon, die bacteriën in de wond om zeep helpen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 4/2021.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: SIREN