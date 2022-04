Kunnen foto’s het bewijs leveren tegen het maancomplot?

Lars van den Berg merkt op: “Er zijn camera’s die scherpe en heel gedetailleerde maanfoto’s maken. Zou je daarmee ook de achtergebleven delen van de eerste maanlanders in beeld kunnen brengen? Want als dat lukt, kunnen we de complottheorie die beweert dat de eerste maanlanding in scène is gezet, toch afstrepen?”

We hebben de complottheorie die Lars noemt, opgenomen in de maar liefst 300 pagina’s tellende KIJK Complotspecial. Die foto’s bestaan inderdaad. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) maakt al sinds 2009 opnamen van het maanoppervlak. LROC is een systeem van drie camera’s die op de Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zijn gemonteerd en onder meer hoge-resolutie zwart-witopnamen van het maanoppervlak vastleggen.

LROC hangt 50 kilometer boven het maanoppervlak, de camera’s kunnen een kilometers groot gebied in beeld brengen, en elke pixel beslaat een halve meter. Op zich genoeg dus om onder meer de landingsmodule van de Apollo 11 vast te leggen. En dat gebeurde ook (zie foto hierboven); weliswaar niet in heel groot detail, maar toch.

10 meter

Intussen zijn er nog betere camera’s omhoog gestuurd. Eén ervan is de Orbiter High Resolution Camera (ORHC) aan boord van de Indische Chandrayaan-2. De ORHC heeft vanaf 100 kilometer hoogte een pixelresolutie van 30 centimeter en ook die legde spullen vast die de mensheid in de loop der jaren op de maan heeft achtergelaten.

Mocht je je overigens afvragen of de ruimtetelescoop Hubble niet nog veel scherpere foto’s van de maan kan maken… helaas. De maan staat ongeveer 384.000 kilometer bij ons vandaan. Het kleinste object dat Hubble – die gemaakt is om enorme ruimteobjecten te bekijken – op die afstand kan zien, is zo’n 60 meter. De moon buggies zijn echter 2 meter breed en 3 meter lang. Daarvoor heb je een telescoop nodig met een spiegel van minstens 75 meter en die hebben ‘we’ niet. Hubble komt niet verder dan 2,4 meter, zijn ‘opvolger’, de James Webb Space Telescope, krijgt er eentje van 6,5 meter, en de grootste optische telescoop op aarde, de Keck-telescoop op Hawaï, meet ’slechts’ 10 meter.

Overtuigen onmogelijk

Maar de techniek is het probleem niet. Complotdenkers hebben nogal de neiging om alle informatie van overheidsinstanties – en dus ook van de NASA – te wantrouwen en als leugens af te doen. Als je een hele maanlanding in een aardse studio kunt filmen, moet het ook niet moeilijk zijn om wat landers in een foto van de maan te fotoshoppen. We kunnen dus eindeloos gedetailleerde plaatjes van de maan blijven schieten, maar die zullen de ware complotgelovige nooit overtuigen.

