Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de krachtigste windturbine, een kaakbeen van een denisovamens, en twee witte dwergen die gaan ontploffen.

De krachtigste windturbine staat niet meer in China, maar in Europa

Beeld: Siemens Gamesa.

‘Groter is beter’. Het is een motto van veel windturbinefabrikanten, want hoe langer de rotorbladen, hoe meer energie een turbine kan opwekken. Records houden dan ook niet lang stand, bedrijven overtroeven elkaar aan de lopende band. Aan die race doen bijna uitsluitend Chinese bedrijven mee. Het is dus opvallend dat het Duits-Spaanse Siemens Gamesa nu het record breekt.

Kaakbeen bewijst dat de mysterieuze denisovamens niet alleen in koude gebieden leefde

Dit kaakbeen uit Taiwan is een van de meest complete fossielen van een denisovamens. Beeld: Chun-Hsiang Chang, Jay Chang.

In 2008 liep de Taiwanees Kun-Yu Tsai door een antiekwinkel in de stad Tainan toen een ongewoon relikwie zijn aandacht trok: een bruinkleurig kaakbeen met zwartgeblakerde, dikke tanden. Het fossiel was eerder dat jaar door vissers gevonden op de bodem van het Penghu-Kanaal, in de buurt van de Straat van Taiwan. De amateurfossielenjager herkende meteen dat het een menselijk kaakbeen was, maar zag ook dat het afweek van moderne exemplaren. Hij was geïntrigeerd en kocht het fossiel.

Later doneerde hij het aan het National Museum of Natural Science van Taiwan. Daar wisten ze niet van welke mensensoort het kaakbeen was. Doordat het zo lang op de bodem van de zee had gelegen, was het niet mogelijk om er DNA uit te vissen. Maar nu denken wetenschappers toch te weten wie de eigenaar was, dat schrijven ze in het tijdschrift Science.

Zeldzame ruimtevondst: twee witte dwergen die supernova gaan veroorzaken

Beeld: University of Warwick/Mark Garlick.

Op zo’n 150 lichtjaar van onze aarde hebben wetenschappers voor het eerst in de geschiedenis een dubbelstersysteem gevonden dat uit twee witte dwergen bestaat. Als deze samensmelten, zullen ze ontploffen tot een zogeheten supernova type I-a.

