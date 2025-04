De krachtigste windturbine staat niet meer in China, maar in Europa

Het is een soort wapenwedloop, maar dan met windturbines. Bedrijven willen de grootste en krachtigste hebben. Een Europese turbine breekt nu het wereldrecord.

‘Groter is beter’. Het is een motto van veel windturbinefabrikanten, want hoe langer de rotorbladen, hoe meer energie een turbine kan opwekken. Records houden dan ook niet lang stand, bedrijven overtroeven elkaar aan de lopende band. Aan die race doen bijna uitsluitend Chinese bedrijven mee. Het is dus opvallend dat het Duits-Spaanse Siemens Gamesa nu het record breekt.

Wereldkampioen

Het bedrijf voltooide vorige week de bouw van de eerste SG DD-276 op een testcentrum bij het Noord-Deense dorpje Østerild. De offshore turbine heeft een rotordiameter (de lengte van twee rotorbladen plus de gondel tussen beide) van 276 meter en kan tot 21,5 megawatt aan energie opwekken. Daarmee is hij (voor nu) wereldkampioen.

De vorige recordhouder was de MySE18.X-20MW van het Chinese Mingyang Smart Energy. De gebouwde variant van die turbine wekt zo’n 20 megawatt aan energie op.

De turbine is nog een prototype

De nieuwe turbine van Siemens Gamesa is deels gesponsord door de Europese Unie. Het bedrijf kreeg 30 miljoen euro vanuit een innovatiefonds om een prototype van ’s werelds krachtigste offshore windturbine te bouwen. Volgens sommige schattingen kan de SG DD-276 genoeg elektriciteit opwekken voor ongeveer 70.000 Deense huizen per jaar.

De bouw is vorige week afgerond, maar de turbine is nog niet volledig operationeel. Het is ook nog onduidelijk of de SG DD-276 commercieel gebruikt gaat worden. Siemens Gamesa benadrukt dat dit een prototype is en wil de verschillende technologieën die komen kijken bij windturbines van deze schaal eerst uitbundig onderzoeken.

Concurrenten zijn al bezig

Waarschijnlijk blijft de SG DD-276 niet lang de recordhouder. Het Chinese Mingyang heeft al plannen bekendgemaakt voor de bouw van een turbine die 22 megawatt aan energie kan opwekken. Het eveneens Chinese Dongfang Electric heeft zelfs laten weten dat de productie van een windturbine van 26 megawatt al is afgerond, maar die moet wel nog in elkaar gezet worden en het is niet bekend wanneer dat zal gebeuren.

Groter is beter? De hoeveelheid energie die een windturbine opwekt is voor een groot deel afhankelijk van de oppervlakte van de draaicirkel. Hoe groter de rotorbladen, hoe meer energie de machine opwekt – maar ook hoe groter de energiewinst is als de bladen nóg langer worden. Dat werkt zo. Een mini-turbine met bladen van 1 meter heeft een draaioppervlak van 3,14 vierkante meter. Maak je de bladen 1 meter langer, dan neemt dat toe naar ongeveer 12,6 vierkante meter. Verdubbel je de lengte weer, dan kom je al uit op 50 vierkante meter. Het oppervlak van de draaicirkel neemt dus steeds sneller toe. De SG DD-276 heeft bijvoorbeeld een draaicirkel van ongeveer 60.000 vierkant meter – zo’n negen voetbalvelden. Het installeren en onderhouden van dit soort reusachtige offshore turbines is technisch ingewikkeld en extreem duur. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de gigantische onderdelen naar de bouwlocatie. Het is daarom nog maar de vraag of nóg grotere windturbines wel echt voordeliger zijn.

Beeld: De SG DD-236 in Østerild, niet de SG DD-276 (Siemens Gamesa)