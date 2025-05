Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: het VK wil de zon dimmen, de grootste magneet voor kernfusie is af, en de diepzeebodem is nog amper onderzocht.

Het Verenigd Koninkrijk wil ‘de zon dimmen’ om de aarde te koelen

Beeld: Jeremy Bishop/Unsplash.

Het Verenigd Koninkrijk heeft controversiële experimenten aangekondigd die meerdere manieren testen om zonlicht te blokkeren in een poging de aarde te koelen.

Kernfusie dichterbij? Gigantische magneet van ITER is voltooid

Installatie van de eerste supergeleidende magneet van ITER, Poloidal Field Coil #6. Beeld: ITER.

Kernfusie heeft de belofte om een duurzame, schone en veilige energiebron te zijn. Wetenschappers doen hier dan ook al tientallen jaren onderzoek naar, maar het is tot nu toe nog niet gelukt om een kernfusiereactor te bouwen die daadwerkelijk meer energie produceert dan hij verbruikt. ITER, een grote reactor die in het zuiden van Frankrijk wordt gebouwd en een samenwerking is tussen meer dan dertig landen, moet daar verandering in brengen.

Maar het megaproject wordt geplaagd door vertragingen en kostenoverschrijdingen, en sommige critici betwijfelen zelfs of de reactor nog wel relevant is als hij uiteindelijk operationeel wordt. Toch is er nu goed nieuws. Een cruciaal onderdeel is klaar voor installatie: het gigantische magneetsysteem.

De mensheid heeft slechts 0,001 procent van de diepzeebodem gezien

Beeld: NOAA Ocean Exploration

Zo’n 66 procent van het aardoppervlak bestaat uit diepzee, toch hebben we daar nog erg weinig kennis van. Zo hebben we slechts 0,001 procent van de diepzeebodem gezien – dat is een gebied dat ongeveer tien keer zo klein is als België. Dat blijkt uit een nieuwe schatting van wetenschappers van Ocean Discovery League, een organisatie die zich inzet voor het versnellen van de verkenning van de diepzee.

