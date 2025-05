Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: witte waterstof, oude pootafdrukken herschrijven geschiedenis en kernfysici veranderen lood in goud.

Het witte goud: gaat witte waterstof de wereld redden?

Beeld: 123RF.

De aarde heeft in de afgelopen miljarden jaren enorme hoeveelheden natuurlijke waterstof geproduceerd en opgeslagen in de aardkorst. In het vakblad Nature Reviews Earth and Environment schrijven wetenschappers deze week dat die voorraad in theorie genoeg is om de mensheid voor ten minste 170.000 jaar van schone energie te voorzien. In KIJK editie 9 van 2024 schreven we al een longread over de beloftes van zulke witte waterstof.

Oudste pootafdrukken van ‘reptiel’ herschrijven mogelijk evolutionaire geschiedenis

Artistieke interpretatie van de zetter van de pootafdrukken. Beeld: Marcin Ambrozik.

De eerste viervoeters die de zee omruilden voor het land vormen een belangrijke schakel in de evolutie van gewervelde landdieren, waaronder mensen. Wetenschappers hebben nu voetafdrukken gevonden die de tijdlijn van deze transitie opschudden.

Wetenschappers veranderen lood in goud – maar rijk zullen ze er niet van worden

Het ALICE-experiment bij de deeltjesversneller LHC in Genève. Beeld: CERN.

Het is al eeuwenlang een droom: lood omzetten in goud. Al sinds de oudheid proberen alchemisten dit met chemische reacties te bereiken. Vooral in de middeleeuwen waren dit soort onderzoeken erg populair. Maar aan het eind van de zeventiende eeuw, met de opkomst van de moderne scheikunde, bleek dat de twee metalen verschillende chemische elementen zijn. Toen werd ook duidelijk dat het onmogelijk was om het ene metaal met chemische reacties in het andere om te zetten.

Toch is het in theorie mogelijk om lood in goud te veranderen. Dankzij kernfysica weten we tegenwoordig beter hoe atomen zijn opgebouwd. Ieder element heeft een uniek aantal protonen in zijn kern. Zo heeft lood er 82 en goud 79. Lukt het je om drie protonen uit de loodkern te plukken, dan heb je opeens goud in handen.

