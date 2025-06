Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze kosmologische simulatie verbindt heet intergalactisch gas (paars) clusters van sterrenstelsels (geel). Beeld: Volker Springel/Max Planck Institute For Astrophysics/CC BY-SA 4.0.

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: motten navigeren met de sterren, draadloze elektriciteitsoverdracht en missende materie eindelijk gevonden.

Deze Australische mot navigeert met behulp van de sterrenhemel

Bogong-motten maken migratietochten van wel 1000 kilometer. Beeld: Ajay Narendra/Macquarie University, Australia.

Ieder voorjaar ontvluchten miljoenen bogong-motten de Australische zomerhitte en vliegen 1000 kilometer naar het zuiden om te schuilen in de koele grotten van de Australische Alpen. Hoe vinden ze de weg naar deze plek waar ze nog nooit eerder zijn geweest? Met behulp van de sterrenhemel, zo blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in Nature. Het was al bekend dat mensen en sommige vogels (en mogelijk zeehonden) zo navigeren, maar de bogong-mot is het eerste ongewervelde dier waarbij dit is aangetoond.

VS verbreken record met draadloze overdracht van elektriciteit

De nieuwe ontvanger die laserstralen omzet in bruikbare elektriciteit. Beeld: DARPA.

Tijdens militaire of humanitaire operaties is het van levensbelang dat er een stabiele en betrouwbare energiebron is. Maar dat is vaak moeilijk: op slagvelden of in rampgebieden zijn meestal geen elektriciteitskabels of pijpleidingen beschikbaar. Dat houdt in dat er gesjouwd moet worden met zware jerrycans om generatoren draaiende te houden.

DARPA, het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie, zoekt naar een oplossing en heeft zijn hoop gevestigd op het draadloos versturen van elektriciteit met behulp van lasers. En in mei maakte het instituut bekend dat het Persistent Optical Wireless Energy Relay-programma (POWER) een nieuw record heeft gevestigd.

Astronomen lossen mysterie op: ‘missende’ materie van het universum gevonden

Decennia geleden schatten astronomen dat het universum voor zo’n 5 procent uit ‘normale’ materie bestaat. De rest zou zijn opgebouwd uit mysterieuze donkere materie (27 procent) en donkere energie (68 procent). Hoewel ze vrij zeker waren over deze verdeling, had de theorie wel een probleem: ze wisten niet waar het grootste deel van de ‘normale’ materie was. Amerikaanse astronomen schrijven nu in het vakblad Nature Astronomy dat ze die eindelijk hebben gevonden.

