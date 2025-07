Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een planeet met een doodswens, een indringer in ons zonnestelsel en een dubbele supernova.

Deze planeet met een ‘doodswens’ veroorzaakt zijn eigen ondergang

Artistieke impressie van HIP 67522 die met een stralingsuitbarsting een deel van de atmosfeer van HIP 67522 b wegblaast. Beeld: Janine Fohlmeister.

Op het oppervlak van de zon komen regelmatig explosies voor waarbij een hoop straling het heelal in wordt geslingerd. Andere sterren doen dit ook. Nederlandse astronomen hebben nu een exoplaneet ontdekt die extra stralingsuitbarstingen uitlokt bij zijn moederster. Deze gewelddadige explosies blazen de ijle atmosfeer van de planeet weg, waardoor hij krimpt.

Dit is volgens de onderzoekers het eerste bewijs van een ‘planeet met een doodswens’. Hoewel wetenschappers al sinds de jaren negentig speculeren dat dit soort planeten bestaan, zijn de explosies die ze nu hebben gezien grofweg honderd keer energetischer dan verwacht. Ze schrijven erover in Nature.

Lees verder

20 kilometer groot object uit een ander planetenstelsel raast door ons zonnestelsel

De baan van 3I/ATLAS door ons zonnestelsel. Beeld: CSS, D. Rankin / CC BY-SA 4.0 / Olivia Willis.

Soms maken ruimteobjecten door de zwaartekracht van andere hemellichamen een slingerbeweging die ze genoeg snelheid geeft om aan de zwaartekracht van hun ster te ontsnappen. Ze verlaten dan hun planetenstelsel en razen eenzaam door de interstellaire ruimte. Astronomen hebben nu zo’n object ontdekt dat tijdelijk dwars door ons zonnestelsel sjeest. Het is pas de derde keer dat ze zo’n indringer zien.

Lees meer

Nooit eerder gezien: deze ster ontplofte twee keer

Sommige sterren komen om het leven door gewelddadig te exploderen: een supernova. Maar blijkbaar kan het nog spectaculairder. Astronomen onderzochten met de Very Large Telescope (VLT) in Chili de eeuwenoude overblijfselen van een supernova. En voor de eerste keer ooit zagen ze visueel bewijs dat een ster twee explosies heeft ondergaan.

Meer lezen