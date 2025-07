Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een babyfoto van een planetenstelsel, supersnel internet, en twee botsende zwarte gaten.

Voor het eerst zijn astronomen getuige van de geboorte van een nieuw planetenstelsel

Dit is HOPS-315, een jonge ster waarbij astronomen bewijs hebben ontdekt voor de vroegste stadia van planeetvorming. In oranje zien we de verdeling van koolstofmonoxide, die als een vlindervormige wind van de ster wegwaait. In blauw zien we een smalle jet van siliciummonoxide, die ook door de ster wordt uitgestoten. Beeld: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

Toen onze zon nog jong was en er nog geen planeten omheen draaiden, was ze omringd door een protoplanetaire schijf: een dichte schijf van gas en stof waaruit later de aarde en de andere planeten zijn ontstaan. Astronomen speuren naar jonge sterren die nog zo’n protoplanetaire schijf hebben en dus bezig zijn een planetenstelsel te vormen. Daarmee hopen ze een inkijkje te krijgen in het verleden van ons eigen zonnestelsel.

Zulke jonge sterren zijn al meerdere keren gevonden, maar de planeten zijn dan al deels gevormd. Nu hebben Leidse onderzoekers, samen met internationale collega’s, voor het eerst het allervroegste stadium van planeetvorming rond een ster geïdentificeerd.

Merel van ’t Hoff, een van de onderzoekers, omschrijft het resultaat in een persbericht als “een babyfoto van ons zonnestelsel” en zegt dat “we hier een stelsel zien dat lijkt op hoe ons zonnestelsel eruitzag toen het zich net begon te vormen”.

Nieuw record voor internetsnelheid – bijna 8 miljoen keer hoger dan gemiddelde snelheid in Nederland

Japanse onderzoekers hebben een nieuw wereldrecord gevestigd voor internetsnelheid over lange afstand. Ze slaagden erin om 1,02 petabit per seconde te verzenden over een afstand van 1808 kilometer. Dat is bijna 8 miljoen keer sneller dan de gemiddelde downloadsnelheid in Nederland.

Astronomen detecteren de grootste botsing tussen twee zwarte gaten ooit

Simulatie van twee zwarte gaten die op het punt staan om samen te smelten. Beeld: Simulating eXtreme Spacetimes/LIGO/CC BY-SA 4.0.

Lang geleden begonnen twee zwarte gaten, elk met meer dan honderd keer zoveel massa als onze zon, om elkaar heen te draaien op zo’n 10 miljard lichtjaar afstand van de aarde. Wetenschappers hebben nu rimpelingen in de ruimtetijd – zogenoemde zwaartekrachtgolven – gedetecteerd die suggereren dat deze twee gigantische objecten zijn samengesmolten tot een nog veel groter zwart gat.

