Nieuw record voor internetsnelheid – bijna 8 miljoen keer hoger dan gemiddelde snelheid in Nederland

Stel je voor: 10.000 4K-films downloaden in slechts één seconde. Een team van Japanse onderzoekers heeft zo’n verbluffende internetsnelheid gecreëerd.

Japanse onderzoekers hebben een nieuw wereldrecord gevestigd voor internetsnelheid over lange afstand. Ze slaagden erin om 1,02 petabit per seconde te verzenden over een afstand van 1808 kilometer. Dat is bijna 8 miljoen keer sneller dan de gemiddelde downloadsnelheid in Nederland. Het record moet nog onafhankelijk worden bevestigd.

Snelweg met negentien rijstroken

Wetenschappers werken al jaren aan manieren om meer data via glasvezelkabels te transporteren. Eerder slaagde men er al in om snelheden boven de 1 petabit per seconde te bereiken, maar dat lukte alleen over relatief korte afstanden – minder dan 1000 kilometer. Zo verstuurden dezelfde Japanse onderzoekers in een eerdere test al 1,7 petabit per seconde over slechts 63,5 kilometer.

Data over lange afstanden verzenden is technisch uitdagender. Het signaal verzwakt tijdens de reis door de glasvezel en moet onderweg worden versterkt. Dat versterken kan echter leiden tot verstoringen en vermenging van data. Om dit probleem op te lossen, ontwierpen de onderzoekers een speciaal type glasvezel met negentien afzonderlijke lichtgeleidingskanalen (kernen) in één enkele vezel.

Je kunt het vergelijken met het vervangen van een eenbaansweg door een snelweg met negentien rijstroken – allemaal in een vezel van slechts 0,125 millimeter dik. Dat is even dik als bestaande glasvezels. Elke kern kan onafhankelijk data versturen, wat de totale capaciteit enorm vergroot.

Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers een systeem om de signalen in alle negentien kernen tegelijk te versterken, met minimale onderlinge interferentie.

Met deze technologie wisten ze 1,02 petabit per seconde over 1808 kilometer te verzenden. Het vorige record voor afstanden boven de 1000 kilometer stond op 0,138 petabit per seconde, behaald over 12.345 kilometer.

Volgens de onderzoekers wordt dit soort technologie steeds belangrijker, omdat de hoeveelheid data wereldwijd snel toeneemt – onder andere door zelfrijdende auto’s, AI-assistenten en real-time virtual reality.

