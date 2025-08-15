Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: het recyclen van lithium, waarom kunnen mensen geen vitamine C aanmaken, en kunnen mensen in winterslaap?

Is het recyclen van lithium de toekomst?

Beeld: iStock/Getty Images.

Hoeveel lithium er momenteel wordt gerecycled, is gek genoeg niet bekend. Het percentage ‘5 procent’ gaat vaak rond op het internet, maar dat is nogal op los zand gebaseerd. Maar hoeveel het ook is: het kan altijd beter. Zeker met het oog op de toekomst, als de vraag naar lithium alleen maar zal stijgen.

Onderzoekers van de Australische Edith Cowan University legden de twee manieren van lithium verkrijgen naast elkaar: recyclen versus mijnen. Is recyclen een haalbare optie?

Waarom kunnen mensen zelf geen vitamine C maken – en veel andere dieren wel?

Vitamine C is enorm belangrijk voor het lichaam. Bij een tekort ontstaan er klachten zoals vermoeidheid, verminderde weerstand en gewrichtspijn. Veel dieren maken zelf vitamine C aan en zullen dus bijna nooit een tekort hebben. Mensen zijn deze eigenschap in de loop van de evolutie kwijtgeraakt en moeten het stofje uit hun voedsel halen.

Bij ons ontstaat dus wel een tekort als we een tijdje geen verse producten, zoals groente en fruit, eten. Tegenwoordig komt dat in ontwikkelde landen amper voor, maar op lange zeereizen zorgde dat vroeger regelmatig voor problemen. Zeelieden kampten vaak met scheurbuik, wat dodelijk kan zijn als iemand niet snel vitamine C inneemt.

Waarom zijn mensen deze eigenschap verloren?

Mensen hebben ‘winterslaapgenen’ – kunnen we die aanzetten?

Beeld: bymuratdeniz/Getty Images.

Mensen die geen fan zijn van de koude, natte en donkere winter dromen vast weleens over het houden van een winterslaap. Maar helaas: mensen zijn daar niet toe in staat. Sommige zoogdieren kunnen dat wel, zoals grondeekhoorns, eikelmuizen en egels.

Opvallend genoeg hebben mensen wel veel dezelfde ‘winterslaapgenen’ als deze dieren, maar we kunnen ze niet gebruiken om de winter slapend door te brengen. De genen staan namelijk onder strenge controle, zodat onze stofwisseling en lichaamstemperatuur niet te veel schommelen. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat bepaalde regio’s in het DNA van winterslapers ervoor zorgen dat die controle wordt losgelaten. Kunnen we met deze kennis ook onze eigen genen overtuigen om een winterslaap in gang te zetten?

