Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Het roest bevindt zich vooral rond de polen. Op de kant die naar de aarde is gericht zit meer roest dan op de schaduwkant. Beeld: Shuai Li.

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: aardbevingen rond Santorini, plastic afval haalt CO2 uit de lucht, en roest op de maan.

Verklaring gevonden voor de duizenden aardbevingen rond Santorini begin dit jaar

Op 6 februari van dit jaar werd de noodtoestand uitgeroepen op Santorini en naburige Griekse eilanden. In ongeveer een maand tijd werd de regio getroffen door ruim 28.000 aardbevingen, waarvan de sterkste een magnitude van 5 hadden. Onderzoekers weten nu wat deze aanhoudende zwerm van aardbevingen veroorzaakte. Ze schrijven erover in het tijdschrift Nature.

Wetenschappers gebruiken plastic afval om CO2 uit de lucht te halen

Een fles met BAETA, gemaakt van PET-afval. Beeld: Max Emil Madsen, University of Copenhagen.

Hoewel er steeds meer windturbines en zonnepanelen worden gebouwd, blijft de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer toenemen. Tegelijkertijd raken onze oceanen steeds meer vervuild met plastic. Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen komen nu met een uitvinding die beide problemen aanpakt. In het vaktijdschrift Science Advances schrijven ze hoe ze plastic afval kunnen omzetten in een materiaal dat CO2 uit de lucht kan vangen.

De maan is aan het roesten – en het is mogelijk de schuld van de aarde

Het roest bevindt zich vooral rond de polen. Op de kant die naar de aarde is gericht zit meer roest dan op de schaduwkant. Beeld: Shuai Li.

In 2020 ontdekten wetenschappers hematiet rond de polen van de maan. Hematiet is een mineraal dat ontstaat als ijzer roest. En die vondst was opvallend: op aarde gaat ijzer roesten in de aanwezigheid van water en zuurstof, maar op de maan is er amper water en nauwelijks vrije zuurstof. Je zou er dus eigenlijk geen roest verwachten.

