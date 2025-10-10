Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: harde stofwinden op Mars, fitte muizen krijgen fitte zoons en de bekendmaking van de Nobelprijzen.

Stofhozen verraden dat het op Mars harder waait dan gedacht

Twee stofhozen op Mars, gefotografeerd door ExoMars TGO. Beeld: ESA/TGO/CaSSIS.

Wetenschappers van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) hebben 1039 tornado-achtige wervelwinden op Mars in kaart gebracht. Zo konden ze bestuderen hoe stof op de planeet wordt opgewaaid en over het oppervlak wordt meegevoerd. Hun bevindingen, die ze publiceerden in Science Advances, tonen aan dat de krachtigste winden op Mars veel harder waaien dan gedacht én geven een nauwkeuriger beeld van het weer en het klimaat op de rode planeet.

Mannelijke muizen die veel bewegen lijken hun conditie door te geven aan hun kinderen

Beeld: JamesBrey/Getty Images.

Een talent voor sport kun je erven van je ouders, maar fysieke fitheid – wat grotendeels afhangt van of je daadwerkelijk sport en gezond eet – lijkt niet erfelijk te zijn. Tenminste, daar gingen wetenschappers vanuit. Een nieuwe studie in Cell Metabolism suggereert nu dat mannelijke muizen die veel bewegen hun fitheid kunnen doorgeven aan hun zoons. Als hetzelfde geldt voor mensen, zouden vaders de gezondheid van hun toekomstige kinderen kunnen verbeteren door zelf in vorm te blijven, aldus de onderzoekers.

Nobelprijs voor Geneeskunde naar de ontdekking van cellen die auto-immuunziekten voorkomen

Mary Brunkow (links), Fred Ramsdell (midden) en Shimon Sakaguchi (rechts). Beeld: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar drie wetenschappers die cellen hebben ontdekt die voorkomen dat het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt.

Nobelprijs Natuurkunde naar quantumverschijnselen op onverwacht grote schaal

John Clarke (links), Michel H. Devoret (midden) en John M. Martinis (rechts) ontvangen dit jaar de Nobelprijs voor Natuurkunde. Beeld: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat naar drie wetenschappers die aantoonden dat quantumverschijnselen toch niet alleen op de allerkleinste schaal voorkomen.

Nobelprijs Scheikunde naar de ontdekkers van zeer nuttige ‘moleculaire sponzen’

Susumu Kitagawa (links), Richard Robson (midden) en Omar Yaghi (rechts) wonnen de Nobelprijs voor Scheikunde voor hun onderzoeken naar MOF’s. Beeld: Beeld: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Water uit woestijnlucht oogsten, CO 2 uit de lucht vangen, PFAS uit het water filteren en medicijnen gecontroleerd afgeven in het lichaam. Dit zijn slechts enkele nuttige toepassingen van zogenoemde metal–organic frameworks, of kortweg MOF’s. De Japanner Susumu Kitagawa, de Brit Richard Robson (nu werkzaam in Australië) en de Jordaniër Omar Yaghi (nu werkzaam in de VS) ontvangen dit jaar de Nobelprijs voor Scheikunde voor de ontdekking van deze ‘moleculaire sponzen’.

