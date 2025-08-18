Waarom is Mars rood?

Als je door een telescoop naar Mars kijkt, weet je meteen waarom hij ook wel de rode planeet wordt genoemd. Waar komt die roodbruine kleur vandaan?

Het rossige uiterlijk is simpelweg het gevolg van roest. Het gesteente op Mars bevat namelijk ijzer. Dat is ooit in contact gekomen met water. Als ijzer en water samenkomen, krijg je gehydrateerd ijzer(III)oxide. Dit stofje kennen wij als roest. Vervolgens heeft de wind het roestige spul over de hele planeet verspreid.

Dan rest nog de vraag: wat voor water heeft het ijzer laten roesten? We weten dat er ooit vloeibaar water was op Mars. Heeft dat de planeet zijn rode kleur gegeven, of heeft waterdamp in de lucht dit gedaan?

Mars ging van blauw naar rood

Met ruimtesondes analyseren onderzoekers al jaren de precieze samenstelling van het Marsstof. Tot nu toe wezen die analyses erop dat het rode spul uit niets dan hematiet bestaat. Dat is een type roest dat onder droge omstandigheden ontstaat, doordat ijzer reageert met waterdamp in de lucht.

Maar onlangs hebben onderzoekers Marsstof nagemaakt in hun lab. Ze kwamen erachter dat de waarnemingen van de ruimtesondes het beste te verklaren zijn als het rode spul niet uit hematiet, maar uit ferrihydriet bestaat. Oftewel, een type roest dat ontstaat als ijzer reageert met koud, vloeibaar water.

Vermoedelijk is het roestige spul op Mars dus al ontstaan toen de planeet nog bedekt was met oceanen. Zodra dat water weg was, ging de kleur van de planeet van blauw naar rood.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: ISRO/ISSDC/Justin Cowart