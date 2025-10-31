Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: Zweedse stad is kouder na verhuizing, waarom Groenlandse walvissen zo oud worden, en de eerste testvlucht van de X-59.

Zweedse stad Kiruna is kouder na verplaatsing

Beeld: Kiruna Municipality.

De ijzermijnen draaien op volle toeren in het arctische stadje Kiruna, en dat blijft niet zonder gevolgen. De grond onder het centrum zakt weg, waardoor de lokale overheid op zoek moest naar een nieuwe plek voor de stad. Veel originele gebouwen, waaronder een monumentale houten kerk, worden sinds 2014 zo’n 5 kilometer verplaatst. Nu blijkt dat het daar veel kouder en winderiger is dan op de originele locatie. Dat is de conclusie van een studie die is gepubliceerd in Urban Design International.

Groenlandse walvissen worden ouder dan elk ander zoogdier – wat is hun geheim?

Beeld: Vicki Beaver/NOAA.

In het koude Noordpoolwater en in de subarctische zeeën daaromheen zwemt een bijzonder zeezoogdier. Met een lengte van tot wel 18 meter en een gewicht van 80.000 kilo is de Groenlandse walvis een van de grootste en zwaarste dieren op aarde. Deze baleinwalvis kan bovendien meer dan 200 jaar oud worden en is daarmee het langstlevende zoogdier. Wetenschappers hebben nu ontdekt waarom de Groenlandse walvis zo oud kan worden.

NASA’s stille supersonische vliegtuig X-59 QueSST maakt eerste testvlucht

De X-59 Quesst tijdens zijn eerste vlucht op 28 oktober 2025. Beeld: Lockheed Martin.

De X-59 QueSST van NASA en Lockheed Martin moet met zo min mogelijk kabaal de geluidsbarrière doorbreken. Deze week maakte het toestel zijn eerste vlucht.

