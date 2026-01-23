Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een koe die gereedschap gebruikt, de oudste grotschildering ooit, en de bijzondere ogen van Groenlandse haaien.

Deze Oostenrijkse koe krabt zichzelf met een stok – en dat is bijzonder

In het verleden dacht men dat alleen mensen ontwikkeld genoeg waren om werktuigen te gebruiken. Inmiddels weten we beter. De lijst met dieren die objecten gebruiken om een bepaald doel te bereiken, is divers. Andere primaten kunnen het ook, evenals vissen, walvissen en verschillende vogels. En nu mag de koe ook op de lijst. In ieder geval eentje: Veronika.

Archeologen ontdekken oudste grotschildering ooit

Een foto van de handafdruk. Hij is moeilijk te zien en zit gedeeltelijk onder een jonger schilderwerk (links). Verderop in het artikel staat een foto waarop de hand wordt uitgelicht. Beeld: Maxime Aubert.

In een kalksteengrot op het Indonesische eiland Muna, ten zuiden van Sulawesi, hebben archeologen tientallen oude grotschilderingen ontdekt. Eén daarvan is extra bijzonder: een afdruk van een hand. Volgens onderzoekers van de Griffith Universiteit in Australië is deze afdruk minstens 67.800 jaar oud. Daarmee is het de oudst bekende grotschildering ter wereld, zo schrijven de onderzoekers in het gerenommeerde tijdschrift Nature.

Groenlandse haaien leven 400 jaar – toch blijven hun ogen gezond

Beeld: dottedhippo/iStock/Getty Images.

Naarmate we ouder worden, takelt ons zicht langzaam af. We hebben niet alleen een leesbril nodig, maar veel mensen krijgen ook te maken met oogaandoeningen, zoals staar en maculadegeneratie (het afsterven van cellen in het netvlies). Anders is dat bij de Groenlandse haai. Wetenschappers ontdekten dat de ogen van deze haaien wel gezond blijven, en dat terwijl de dieren zo’n 400 jaar oud kunnen worden.

