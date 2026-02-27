Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: neanderthalermannen hadden seks met mensenvrouwen, een donker sterrenstelsel, en een nieuwe Spinosaurus.

‘Neanderthaler-mens-seks was vooral tussen neanderthalerman en mensenvrouw’

Reconstructie van de eerste neanderthaler van Nederland: Krijn. Beeld: Bart Maat/ANP/AFP/Getty Images.

Bijna alle mensen van niet-Afrikaanse oorsprong zijn in het bezit van neanderthaler-DNA. Zo’n 1 tot 4 procent van hun totale genenbestand (genoom) bestaat eruit. Hoe dat komt? Eigenlijk heel simpel: de neanderthaler en moderne mens gingen weleens met elkaar van bil. En daar kwamen kinderen van.

Nu schrijven onderzoekers van de University of Pennsylvania in het wetenschappelijke tijdschrift Science dat het overgrote deel van die paringen plaats vond tussen neanderthalermannen en mensenvrouwen, en veel minder andersom. Het is volgens hen de meest logische verklaring voor de opvallende manier waarop het neanderthaler-DNA over ons genoom is verdeeld.

Dit sterrenstelsel bevat amper sterren en bestaat voor 99,9 procent uit donkere materie

In het midden van deze foto bevindt CDG-2 zich, een mogelijk sterrenstelsel dat voornamelijk uit donkere materie bestaat. Beeld: NASA/ESA.

Sterrenstelsels bevatten ontelbaar veel sterren. Het Melkwegstelsel huisvest er bijvoorbeeld naar schatting 100 tot 400 miljard. Sterrenstelsels zijn dan ook heldere objecten in het heelal. Maar er bestaan ook spookstelsels die opvallend weinig sterren hebben en daardoor weinig licht uitstralen – officieel heten ze LSB-sterrenstelsels (Low Surface Brightness).

Astronomen vermoeden dat er zelfs sterrenstelsels bestaan die geen of amper sterren bevatten. En ze denken nu zo’n ‘donker sterrenstelsel’ gevonden te hebben.

Nieuwe Spinosaurus onthult hoe deze reusachtige viseters leefden

Zo zou Spinosaurus mirabilis eruit gezien kunnen hebben. Beeld: Dani Navarro/Keith Ladzinski.

Voor het eerst in meer dan honderd jaar is er een nieuwe spinosaurussoort gevonden. De ontdekking werpt nieuw licht op de vraag hoe de enorme roofdino’s leefden: waren het zwemmers? Of visten ze vanaf de kant?

