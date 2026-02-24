Nieuwe Spinosaurus onthult hoe deze reusachtige viseters leefden

In de Sahara hebben paleontologen een nieuwe Spinosaurus opgegraven. Deze enorme viseter had een maf kuifje op zijn hoofd.

Voor het eerst in meer dan honderd jaar is er een nieuwe spinosaurussoort gevonden. De ontdekking werpt nieuw licht op de vraag hoe de enorme roofdino’s leefden: waren het zwemmers? Of visten ze vanaf de kant?

De vondst begon met een opmerking van een Franse geoloog. Hij noteerde, in de jaren vijftig, dat hij een sabelvormige tand gevonden had in de Sahara. Sindsdien was de vindplaats niet meer bezocht door paleontologen, totdat onderzoekers van The University of Chicago in 2019 besloten om een kijkje te nemen.

Tanden in de woestijn

De paleontologen trokken nog verder de woestijn in, in Niger. Ze ontmoetten een Toeareg die vertelde dat hij in de woestijn grote botten had gezien. De man ging op pad op zijn motor en het team reed urenlang achter hem aan, door de zee van zand. Eenmaal aangekomen vonden ze al snel tanden en kaakfragmenten in de woestijn. En een vreemd bot met de vorm van een kromzwaard.

In 2022 keerden de paleontologen terug naar de vindplaats, waar ze nog meer fossielen vonden. De resten zijn zo’n 95 miljoen jaar oud. De onderzoekers konden nu een digitaal 3D-model maken van de kop van de dino, dat liet zien dat ze vermoedelijk een nieuwe soort ontdekt hadden. Het eerder gevonden kromzwaard bleek de kuif te zijn die de grote Spinosaurus op zijn hoofd droeg.

De boven- en ondertanden van de nieuw ontdekte Spinosaurus mirabilis staan om en om: zo is het makkelijk om glibberige vissen te vangen.

Spinosauriërs waren viseters. De al langer bekende Spinosaurus aegyptiacus moet nog wat groter geweest zijn dan een T-rex. Wel had dit dier grotere voorpoten, maar tegelijkertijd ook kortere achterpoten dan een tyrannosaurus. Het meest opvallend is de enorme kam die de dieren op hun rug hadden, als een soort grote rugvin.

Konden ze zwemmen?

De eerdere spinosaurusresten waren gevonden op de plaats waar in hun tijd de kustlijn geweest moet zijn. Hun tanden waren heel geschikt om vis mee te vangen. Sommige paleontologen zagen de dieren als goede zwemmers. Andere meenden dat ze niet geschikt waren voor een duik. Ze zouden staand in het water vis gevangen hebben, zoals een reiger dat nog altijd doet.

De nieuwe vondsten wijzen er volgens de paleontologen op dat spinosauriërs de reigerstrategie gebruikten. Ze zijn namelijk in het binnenland gevonden, ver van de toenmalige kust. Er lagen ook resten van langnekdino’s. De dieren moeten in een bosachtige omgeving langs rivieren geleefd hebben, is het idee, waar ze visten in ondiep water.

Omdat de gevonden botten anders zijn dan de eerder ontdekte fossielen van spinosauriërs, zijn de paleontologen ervan overtuigd dat ze een nieuwe soort ontdekt hebben. Ze hebben hem de naam Spinosaurus mirabilis gegeven. Vooral de grote kam op de kop springt in het oog. Waarschijnlijk was het versiersel bedekt met keratine, waar ook de hoorn van een neushoorn van gemaakt is. En het zal een kleurrijk pronkstuk geweest zijn, denken de onderzoekers.

Illustratie van twee Spinosaurus mirabilis die ruziën over een coelacant. Beeld: Dani Navarro.

Bronnen: The University of Chicago, Science

Beeld: Dani Navarro/Keith Ladzinski