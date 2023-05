Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: zijn windturbines echt schoon, kweekvijvers van sterren, en een griezelige robotslang van NASA.

Gisteren kwam aflevering 5 van onze podcast KIJK: Het Experiment online. Deze keer gaat het over onderwaterexperimenten.

Van de oceaanbodems weten we minder dan van het Marsoppervlak. En dat terwijl de Egyptenaren zo’n vierduizend jaar geleden al de eerste onderwaterexperimenten verrichtten. Daar gaat verandering in komen, want nieuwe zeebodemstudies staan op de agenda. Bovendien gaan we het over de plasticsoep in onze oceanen hebben. Maaike Goudriaan van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) doet daarvoor spannend onderzoek met plastic etende bacteriën.

Windturbines: hoe schoon zijn ze echt? En wat kosten ze?

Volgens het klimaatakkoord uit 2013 had Nederland in 2020 minstens 6 gigawatt aan windmolens op land moeten hebben. Drie jaar later dan gepland, is dat doel eindelijk gehaald. Maar er is nogal wat discussie over windturbines. Ze zouden alleen maar op subsidie draaien en helemaal niet zoveel bijdragen aan een minder snelle opwarming van de aarde. Hoe schoon, CO2-vrij en duur zijn windturbines nu echt?

Enorme kraamkamers voor sterren gedetailleerd in beeld

Deze foto toont het gebied Lupus 3. In de kleurrijke wolken van gas en stof worden nieuwe sterren geboren. Beeld: ESO/Meingast et al.

Het ontstaan van sterren is een ingewikkeld vraagstuk. We weten dat ze worden gevormd als wolken van gas en stof onder hun eigen zwaartekracht samentrekken, maar de details daarvan kennen we nog niet. Hoeveel sterren worden er bijvoorbeeld geboren uit een wolk? Hoe zwaar zijn ze? En om hoeveel sterren zullen uiteindelijk ook planeten draaien?

Om die vragen te beantwoorden, hebben astronomen van de Universiteit van Wenen vijf nabijgelegen stellaire kraamkamers onder de loep genomen. Dit deden ze vijf jaar lang en daarna voegden ze meer dan een miljoen opnamen samen tot een soort zeer gedetailleerde atlas.

NASA test creepy slangachtige EELS-robot

Beeld: NASA/JPL-Caltech

Er zijn inmiddels zes rovers op Mars gezet: vijf Amerikaanse en een Chinese. En die karretjes blijken best succesvol. Ze houden het over het algemeen veel langer vol dan hun geplande missieduur en verzamelen ook nog eens belangrijke informatie over onze buurplaneet. Dat lukt doordat ze heel goed ontworpen zijn en zich met uiterste voorzichtigheid voortbewegen.

Toch ging het bij de in 2003 gelanceerde marsrover Spirit mis toen hij na zes jaar rondrijden (waarbij hij een afstand van 7,73 kilometer aflegde) met zijn wielen in het zand vast kwam te zitten. Om zoiets in de toekomst – niet alleen op Mars, maar ook bij de verkenning van andere buitenaardse bestemmingen – te voorkomen, denkt de NASA na over andere manieren om een rover voort te laten bewegen. En die zoektocht leidde naar de nogal creepy EELS.

