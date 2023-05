Windturbines: hoe schoon zijn ze echt? En wat kosten ze?

Volgens het klimaatakkoord uit 2013 had Nederland in 2020 minstens 6 gigawatt aan windmolens op land moeten hebben. Drie jaar later dan gepland, is dat doel eindelijk gehaald. Maar er is nogal wat discussie over windturbines. Ze zouden alleen maar op subsidie draaien en helemaal niet zoveel bijdragen aan een minder snelle opwarming van de aarde. Hoe schoon, CO2-vrij en duur zijn windturbines nu echt? De cijfers op een rij.

Tijdens de bouw, het onderhoud en de afbraak van een windturbine komt volgens berekeningen van de TU Delft per opgewekte kilowattuur 20 gram CO 2 vrij. Daar gaat ruim 4 gram van af omdat materialen worden hergebruikt en dus blijft er 16 gram CO 2 per kilowattuur over. In vergelijking met grijze stroom is dat heel weinig. Milieu Centraal en Rijkswaterstaat komen voor kolen en gas samen op 523 gram CO 2 per kilowattuur uit. Dat is dus ruim 32 keer meer.

De energieopbrengst van windturbines is afhankelijk van of het een goed ‘windjaar’ is geweest, of ze op zee of op land staan, en of ze zich in Limburg of in Noord-Holland bevinden. Tien gemiddelde windturbines leveren in een doorsnee windjaar, op land 175.500 megawattuur op. Daarmee kun je 65.000 huishoudens een jaar van elektriciteit voorzien.

De zogenoemde energieterugverdientijd van windturbines is minder dan een jaar, oftewel: binnen een jaar heeft hij dezelfde hoeveelheid groene energie opgewekt als hij aan grijze energie heeft gekost. Dus als je naar alle cijfers kijkt, is windenergie wel degelijk een goed idee.

Hieronder een overzicht van alle kosten.

Ontwikkelingskosten

Bestemmingsplan € 125.000 Bouwleges € 800.000 Plankosten gemeente € 125.000 Milieueffectrapportage € 200.000 Ontheffing Wet natuurbescherming € 30.000 Vergunning Wet natuurbescherming € 20.000 Interne kosten € 250.000 Juridische kosten € 200.000 Natuurbijdrage € 750.000 Diversen € 25.000 Totale kosten € 2.525.000 10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: Pure Energie

Operationele kosten

Variabele kosten, zoals: Garantie- en onderhoudskosten € 1.215.000 Grondkosten € 425.250 Vaste kosten, zoals:

• WA-verzekering

• Machinebreukverzekering

• Stilstandverzekering

• Netinstandhoudingskosten

• Eigenverbruik

• Onroerendezaakbelasting (OZB)

• Beheer en land- en wegenonderhoud € 550.000 Gebiedsgebonden bijdragen € 101.250 3 procent rente aan de bank € 900.000 Totale kosten per jaar € 3.191.500 Kosten per twintig jaar € 63.830.000 10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: PBL, Pure Energie

Bouwkosten

Fundering (inclusief heipalen) Elektrische infrastructuur park Netaansluiting Civiele infrastructuur Bouwrente CAR-verzekering tijdens de bouw Aanschaf windturbine-onderdelen Totale kosten € 60.250.000 10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: PBL

Afbraakkosten

Ontmanteling € 700.000 Vervoer naar sloperij € 200.000 Opknippen in stukjes € 31.200 Vervoer naar verbrandingsoven € 2.720 Verbrandingsoven € 67.080 Subtotaal € 1.001.000 Opbrengst staal + € 200.000 Opbrengst koper + € 6.000 Totale kosten € 795.000 10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: cijfers op basis van bedrijven in de industrie, namen bekend bij de redactie

Kosten en opbrengsten van 10 windturbines op land

Ontwikkeling € 2.525.000 Bouw € 60.250.000 Operationeel € 63.830.000 Afbraak € 795.000 Totale kosten € 127.400.000 Opbrengst windenergie + € 157.950.000 Totale opbrengst + € 30.550.000 10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: PBL, Pure Energie, Chappin, TU Delft