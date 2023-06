Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: alternatieven voor plastic, supercomputer ontwikkelt turboprop, en de heftigste onweersbui ooit.

Vijf bijzondere alternatieven voor plastic

Beeld: iStock/Getty Images.

De totale wereldproductie aan plastic bedraagt bijna 400 miljard kilogram per jaar. Zo’n 44 procent daarvan wordt gebruikt voor verpakkingsmateriaal. De overheid hoopt dit percentage terug te dringen door ondernemers te stimuleren op zoek te gaan naar alternatieve verpakkingen, en consumenten ervan bewust te maken hoeveel plastic ze kopen. Vanaf 1 juli mogen horecazaken, tankstations, supermarkten en speciaalzaken daarom geen eten en drinken in (deels) plastic verpakkingen meer verkopen zonder daar een toeslag voor te rekenen.

Wetenschappers zien de noodzaak voor het terugdringen van de plasticproductie al jaren, en komen regelmatig op de proppen met alternatieven voor het milieuonvriendelijke materiaal.

Supercomputer helpt bij bedenken van zuinigere propellermotor

Beeld: GE.

Turbopropellers zijn niet nieuw. De Russische bommenwerper Toepolev Tu-95 (bijgenaamd Bear, foto hieronder), maakt bijvoorbeeld al sinds de jaren 50 gebruik van vier Koeznetsov turboprop-motoren met contraroterende propellers. Tot grote verrassing van de Amerikanen bleken die in staat om flinke snelheden te ontwikkelen. Niet de verwachtte 650 km/u, maar een dikke 900 km/u.

Maar in een tijd waarin vliegtuigbrandstof goed betaalbaar was, won de straalmotor in de burgerluchtvaart glansrijk van de propfans. Nu dat is veranderd en er steeds hogere eisen worden gesteld, wil vliegtuigmotorenbouwer GE de oude techniek toch weer in een nieuw jasje steken.

Vulkaanuitbarsting bij Tonga produceerde heftigste bliksemstorm ooit

Op 15 januari 2022 barstte de onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nabij Tonga uit. De vulkaanuitbarsting was een van de grootste die ooit met moderne apparatuur is gemeten. En de vulkaan blijft records breken. Volgens een nieuw onderzoek van Amerikaanse wetenschappers creëerde de uitbarsting namelijk een onweersbui die de intenste bliksem veroorzaakte die ooit is gemeten. Tijdens de uitbarsting flitsten er bijna 200.000 bliksemschichten in de vulkaanpluim, en tijdens een piek waren dat er zelfs meer dan 2600 per minuut.

