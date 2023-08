Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: tweede kernfusieprestatie, koudste 6 augustus ooit en veel vallende sterren dit weekend.

Amerikanen claimen een tweede kernfusieprestatie

Beeld: Damien Jemison/LLNL/CC BY-SA 3.0

In december 2022 was het groot nieuws. Toen zouden onderzoekers van het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Californië in hun National Ignition Facility (NIF) een ‘kernfusiedoorbraak’ hebben neergezet. Voor het eerst was het ze gelukt om door middel van kernfusie – het doen samensmelten van atoomkernen – meer energie op te wekken dan nodig was om de fusiereacties op gang te krijgen. En nu beweert het NIF dat het wéér is gelukt om netto energiewinst te behalen.

Een aantal vragen over dit nieuws

Koudste 6 augustus ooit is geen gevolg van klimaatverandering

De afgelopen weken waren verreweg van zomers, op veel dagen was een paraplu geen overbodige luxe en bleven de temperaturen laag. Afgelopen zondag gaat zelfs de boeken in als de koudste 6 augustus (15,8 graden in De Bilt) die het KNMI sinds de eerste metingen in 1901 heeft gemeten. Is dat te linken aan klimaatverandering?

Volgens Karin van der Wiel, klimaatwetenschapper bij het KNMI, kan dat niet

Dit weekend zijn er enorm veel vallende sterren te zien

Beeld: de Perseïden in 2018, gefotografeerd in de Alpen. © Dneutral Han/Getty Images.

Ieder jaar zijn er rond half august veel vallende sterren te zien. Dat komt doordat de aarde dan door een meteorenzwerm – de Perseïden – beweegt. Dit jaar valt het hoogtepunt zondag 13 augustus overdag, daardoor zijn zowel in de nacht van zaterdag op zondag als in de nacht van zondag op maandag veel vallende sterren te zien. Volgens hemel.waarnemen.com zijn de omstandigheden dit jaar extra gunstig.

Op het hoogtepunt kun je 65 meteoren per uur zien!