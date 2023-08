Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: India landt op de maan, het Y-chromosoom is ontrafeld, en aantal gevaarlijke situaties in het Amerikaanse luchtruim is veel hoger dan verwacht.

Indiaas ruimtevoertuig landt op de zuidpool van de maan

Beeld: NASA.

Chandrayaan-3, wat “maanvoertuig” betekent in het Sanskriet, zette zijn Vikram-lander woensdag om 18.04 uur Indiase tijd (14:34 Nederlandse tijd) neer in de buurt van de zuidpool van de maan. India is daarmee het eerste land dat een ruimtevoertuig neerzet in dat weinig onderzochte gebied. Het is nu ook het vierde land dat een succesvolle maanlanding op zijn naam heeft staan en sluit zich daarmee aan bij de Verenigde Staten, de voormalige Sovjet-Unie en China.

Nu de Vikram geland is, kan het wetenschappelijke onderzoek beginnen

Wetenschappers ontrafelen eindelijk het Y-chromosoom

Mannen hebben een X- en een Y-chromosoom (links). Beeld; Andrew Syred/SPL/ANP.

Het is een internationale groep van wetenschappers na jaren gelukt om het mannelijk geslachtschromosoom volledig door te lichten. Met die complete blauwdruk kunnen onderzoekers talloze genetische variaties, die menselijke eigenschappen en ziektes kunnen beïnvloeden, identificeren en bestuderen.

Waarom was dit zo moeilijk?

Aantal gevaarlijke incidenten in de luchtvaart veel hoger dan verwacht

Beeld: igmarx/iStock/Getty Images.

Alle gegevens zijn er. Je hoeft alleen maar te graven. En dat is precies wat journalisten van The New York Times deden. Ze speurden in de databases van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) en die van de NASA naar meldingen van bijna-ongelukken en kwamen tot een nogal schokkende conclusie. Het gaat in het Amerikaanse luchtruim veel vaker mis dan wordt gedacht.

De krant noemt een paar voorbeelden. Zo moest een piloot van Southwest Airlines in de namiddag van 2 juli 2023 een landing afbreken op Louis Armstrong New Orleans International Airport (foto hieronder). Een 737 van Delta Air Lines stond op dezelfde landingsbaan klaar om op te stijgen…

Wat gaat er mis en hoe staat het er in Nederland voor?