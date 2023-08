Indiaas ruimtevoertuig landt op de zuidpool van de maan

Kort na 18.00 uur Indiase tijd streek de Vikram-lander neer op de zuidpool van de maan. Daarmee heeft India een wereldprimeur te pakken.

Chandrayaan-3, wat “maanvoertuig” betekent in het Sanskriet, zette zijn Vikram-lander om 18.04 uur Indiase tijd (14:34 Nederlandse tijd) neer in de buurt van de zuidpool van de maan. India is daarmee het eerste land dat een ruimtevoertuig neerzet in dat weinig onderzochte gebied. Het is nu ook het vierde land dat een succesvolle maanlanding op zijn naam heeft staan en sluit zich daarmee aan bij de Verenigde Staten, de voormalige Sovjet-Unie en China.

‘Nieuw India’

“India is op de maan”, zei S. Somanath, hoofd van de Indian Space Research Organisation (ISRO), toen de Vikram landde. Premier Narendra Modi zwaaide met de Indiase vlag terwijl hij naar de landing keek en zei: “Dit is een overwinningskreet van een nieuw India.”

De missie lanceerde bijna zes weken geleden en deed er veel langer over om de maan te bereiken dan de Amerikaanse Apollo-missies in de jaren zestig en zeventig, die binnen enkele dagen arriveerden. India gebruikt namelijk raketten die veel minder krachtig zijn dan die van de VS destijds. In plaats daarvan draaide de Chandrayaan-3 meerdere keren rond de aarde om snelheid op te bouwen door slim gebruik te maken van de aardse zwaartekracht voordat hij aan zijn maanreis begon.

Waterijs

Nu de Vikram geland is, kan het wetenschappelijke onderzoek beginnen. Binnenkort rolt de rover genaamd Pragyaan (Sanskriet voor wijsheid) uit de maanlander. Het karretje met zes wielen gaat twee weken lang onderzoek doen naar de samenstelling van het maanoppervlak en maanstenen. Het is vooral op zoek naar mineralen en waterijs.



Schematische afbeeldingen van de Virkam-lander (links) en de Pragyaan-rover (rechts). Beeld: ISRO.

Als er genoeg waterijs te vinden is, is de zuidpool misschien een geschikte locatie voor een toekomstige bemande missie. Astronauten zouden namelijk water en zuurstof uit het ijs kunnen halen. Dat hoeft dan niet meer meegenomen te worden, en dat scheelt een aanzienlijke hoeveelheid brandstof.

Dit was de tweede poging van India om een ruimtevaartuig op de maan te laten landen. In 2019 crashte de lander van de Chandrayaan-2-missie op het maanoppervlak. De Russische Loena-25 overkwam dit weekend hetzelfde.

Bronnen: The Guardian, Hindustian Times

Beeld: NASA