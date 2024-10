Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: tropische onweersbuien produceren radioactieve straling, mieren zijn de oudste boeren en Google Maps voor het fruitvliegbrein.

Tropische onweerswolken blijken ‘kookpot’ van gammastraling

Er gebeurt van alles tijdens een onweersbui. Niet alleen vinden er om de haverklap elektrische ontladingen, in de vorm van bliksem en donder, plaats. Maar ook gammaflitsen zijn er aan de orde van de dag. Althans, in de grote onweersstormen van de tropen.

Is dat gevaarlijk?

Mieren begonnen kort na dood dino’s schimmel te verbouwen

Bladsnijdermieren van de soort Atta cephalotes, die hun schimmeltuin bijhouden (die grote is de koningin). Beeld: Karolyn Darrow.

Mieren zijn uitzonderlijke beestjes. Ze kunnen tot wel twintigmaal hun lichaamsgewicht tillen, levende bruggen en boten vormen, en ze zijn kampioen in het cultiveren van schimmel. Dat laatste begon na de meteorietinslag die alle dinosauriërs uitroeide. Zo stellen onderzoekers van het Smithsonian National Museum of Natural History vast in een publicatie in het toonaangevende tijdschrift Science.

Doorbraak: wetenschappers maken een soort Google Maps voor het fruitvliegbrein

3D-weergave van alle 140.000 neuronen in de hersenen van een fruitvlieg. Beeld: FlyWire.ai/Philipp Schlegel.

“Net zoals je niet naar een nieuwe plek zou willen rijden zonder Google Maps, wil je de hersenen niet verkennen zonder een kaart”, zegt Sven Dorkenwald, een computer- en neurowetenschapper aan de University of Washington. Samen met bijna 300 collega’s over de hele wereld bouwde hij daarom een atlas van het complete brein van een volwassen fruitvlieg, een enorm belangrijke tool om het brein beter te begrijpen.

