Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: nieuwe aanwijzing in de zaak D.B. Cooper, primeur voor raketvliegtuig Aurora en de opdroging van de Middellandse Zee.

Nieuwe aanwijzing: weten we eindelijk wie vliegtuigkaper D.B. Cooper was?

Al meer dan een halve eeuw is de identiteit van de beruchte vliegtuigkaper Dan Cooper een raadsel. In de decennia na de kaping zijn er zo’n 800 verdachten in de gaten gehouden, waarvan er zo’n twintig zijn opgepakt. Zonder resultaat. Daarom besloot de FBI een paar jaar geleden om de zoektocht op te geven. Nu lijkt er toch weer schot in de zaak te komen. Amateurspeurder en YouTuber Dan Gryder zegt dat hij weet wie de mysterieuze vliegtuigkaper was.

Raketvliegtuig Aurora doorbreekt geluidsbarrière

Tijdens een test op 12 november bereikte de Mk-II Aurora van Dawn Aerospace een snelheid van Mach 1,1. Volgens het deels Nederlandse bedrijf is dit de eerste keer sinds de Concorde dat een burgerluchtvaartuig de geluidsbarrière doorbreekt. Het toestel klom bovendien naar een hoogte van 82,500 voet (25 kilometer), twee keer zo hoog als de meeste vliegtuigen.

Vijf miljoen jaar geleden verdween plotseling 70 procent van de Middellandse Zee

De bodem van de Middellandse Zee bestaat uit een honderden meters dikke laag van zoutkristallen. Die verraadt dat de zee 5,5 miljoen jaar geleden plotseling zo’n 70 procent van zijn water verloor. Grote delen stonden droog en veranderden in zoutvlaktes. Dat had drastische gevolgen voor de omgeving. In een studie in Nature Communications beschrijft een team van voornamelijk Franse wetenschappers hoe dit kon gebeuren.

