Nieuwe aanwijzing: weten we eindelijk wie vliegtuigkaper D.B. Cooper was?

Vliegtuigkaper D.B. Cooper is een van de beruchtste criminelen die nooit is gevonden. Gaat een nieuwe aanwijzing daar verandering in brengen?

Al meer dan een halve eeuw is de identiteit van de beruchte vliegtuigkaper Dan Cooper een raadsel. In de decennia na de kaping zijn er zo’n 800 verdachten in de gaten gehouden, waarvan er zo’n twintig zijn opgepakt. Zonder resultaat. Daarom besloot de FBI een paar jaar geleden om de zoektocht op te geven. Nu lijkt er toch weer schot in de zaak te komen. Amateurspeurder en YouTuber Dan Gryder zegt dat hij weet wie de mysterieuze vliegtuigkaper was.

De zaak D.B. Cooper

In november 1971 stapt een man die zichzelf Dan Cooper noemt (later door media verkeerd opgeschreven als D.B. Cooper) in de Amerikaanse stad Portland aan boord van een vliegtuig richting Seattle. Nadat het vliegtuig is opgestegen, geeft Cooper de stewardess een briefje. Maar als zij het papiertje ongelezen in haar handtas wil stoppen, buigt de man zich naar haar toe en fluistert: “Juffrouw, u kunt het briefje beter even lezen. Ik heb namelijk een bom bij me.”

De jonge stewardess vouwt het papiertje open. Daarop staat in keurig geschreven hoofdletters: “Er zit een bom in mijn koffertje. Ik wil dat je naast me komt zitten.” Daarna geeft hij zijn eisen aan haar door: “Ik wil om vijf uur vanmiddag 200.000 dollar (tegenwoordig ongeveer 1,5 miljoen dollar of 1,4 miljoen euro – red.) in briefjes van twintig. Stop het geld in een rugzak. Verder wil ik twee parachutes voor op de buik en twee voor op de rug. Als we landen, moet er een tankwagen klaarstaan om het toestel af te tanken. Zorg ervoor dat er geen stommiteiten gebeuren, of ik laat de bom afgaan.”

In ruil voor het geld en de parachutes laat hij de 36 passagiers van boord gaan in Seattle, maar het personeel moet blijven. Daarna geeft hij ze de opdracht om naar Mexico-Stad te vliegen.

Daar komt Cooper nooit aan. Kort nadat ze zijn vertrokken, springt hij met het geld uit het vliegtuig. Meteen komt er een enorme manhunt op gang. De FBI zoekt zo goed en zo kwaad als het gaat honderden vierkante kilometers ruig terrein in het zuidwesten van de staat Washington af. Maar zelfs met de inzet van helikopters leidt dat tot niks.

Nu, ruim vijftig jaar later, heeft de FBI de zaak nog steeds niet opgelost. Zelf acht de veiligheidsdienst de kans overigens erg klein dat Dan Cooper de val heeft overleefd. Op een paar kilometer hoogte uit een nog steeds behoorlijk snel vliegend toestel springen, in het donker, in gewone kleding, zonder valhelm, boven de wildernis, in de striemende regen…

Nieuwe aanwijzingen

Toch blijft het knagen. Wie was Dan Cooper nou écht? Amateurspeurder Dan Gryder is ervan overtuigd dat hij het antwoord heeft. In een driedelige YouTube-serie legt hij uit dat Richard McCoy, een Vietnam-veteraan en doorgewinterde skydiver, in 1971 de Boeing 727 kaapte. Dat zou zijn vrouw Karen, die Richards handlanger was, aan haar zoon en dochter hebben verteld. De kinderen hebben dat al die tijd geheimgehouden om hun moeder te beschermen. Maar na haar dood zochten ze contact op met Dan Gryder en vertelden hun verhaal.

Richard McCoy is geen vreemde van de FBI: in april 1972 kaapte hij een Boeing 727 die onderweg was van Newark naar Los Angeles. Hij droeg een handgranaat en een pistool bij zich en liet het toestel een tussenstop maken. Even later, met 500.000 dollar in contanten, ontsnapte McCoy tijdens de vlucht met een parachute nadat hij de bemanning soortgelijke instructies had gegeven als Cooper had gedaan. Maar lang kon McCoy niet genieten van zijn overwinning: twee dagen na de kaping werd hij opgepakt en kreeg een gevangenisstraf van 45 jaar. Hij wist op 10 augustus 1974 te ontsnappen uit de gevangenis, maar werd drie maanden later weer opgespoord en doodgeschoten. Ondanks dat de kaping erg leek op die van D.B. Cooper, ging de FBI ervan uit dat McCoy een copycat was.

Dan Gryder ging laatst langs bij de kinderen van Richard McCoy, omdat ze claimden dat de parachute die hun vader gebruikte tijdens de D.B. Cooper-kaping in hun schuur lag. Het betreft een sterk aangepaste parachute, die volgens Gryder precies matcht met de door de FBI geleverde exemplaren. Er bestaan weinig parachutes met precies dezelfde aanpassingen, dus dit moet wel bewijs zijn dat Richard McCoy Dan Cooper was, aldus Gryder.

FBI en DNA

De aanwijzingen worden nog veel interessanter als Gryder in het laatste deel van de YouTube-reeks, dat hij recentelijk publiceerde, vertelt dat de FBI contact met hem heeft opgenomen en de parachute heeft overgenomen. Ze zouden ook de vindplaats hebben doorzocht, terwijl de zaak officieel gesloten is. Meerdere media, waaronder Cowboy State Daily, hebben de FBI om toelichting gevraagd, maar de veiligheidsdienst verwijst steeds naar een verklaring uit 2016, waarin staat dat de zaak niet meer wordt onderzocht.

Tijdens de vliegtuigkaping heeft D.B. Cooper een stropdas achtergelaten in het vliegtuig, waar onderzoekers een gedeeltelijk DNA-profiel van hebben kunnen halen. De zoon van Richard McCoy zegt dat de FBI zijn DNA heeft afgenomen om te vergelijken. De veiligheidsdienst heeft dat niet bevestigd.

Of dit nu dé doorbraak in de zaak gaat zijn, is nog maar de vraag. Het YouTube-kanaal D.B. Cooper Sleuth publiceerde bijvoorbeeld al een video met een uitleg waarom de gevonden parachute niet die van D.B. Cooper kan zijn geweest. Zo zitten er onder andere D-ringen aan, bedoeld om een buikpakket of reserveparachute aan te bevestigen. Volgens de YouTuber blijkt uit openbaargemaakte rapporten dat de parachutes die aan Cooper werden gegeven juist geen D-ringen hadden.

