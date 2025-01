Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: reuk hersteld in COVID-19-patiënten, de Bennu-asteroïde bevat bouwstenen voor leven, en heeft krabben een verborgen functie?

COVID-19-patiënten krijgen reukvermogen terug dankzij neusinjecties

Beeld: Fusion Medical Animation/Unsplash.

De geur van je favoriete parfum, gerecht, of bloem is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar mensen die hun reukvermogen zijn verloren door COVID-19 moeten het soms jaren na hun infectie nog zonder deze geuren doen. Nu biedt een veelbelovende behandeling, gebaseerd op lichaamseigen bloedplaatjes, eindelijk hoop.

Krabben bij jeuk is onverstandig, maar heeft toch ook positieve effecten

Beeld: NIAID.

Veel mensen hebben last van een contactallergie. Ze krijgen dan een rode huid, soms bultjes en een onweerstaanbare drang om te krabben. De veroorzaker kan van alles zijn: van het nikkel in een ketting tot het sap van bepaalde planten of bestanddelen van een handcrème.

Van oudsher wordt vaak gezegd dat krabben de boel alleen maar verergert. Onderzoek van de University of Pittsburgh – gepubliceerd in Science – bevestigt dat, maar komt ook met een twist: krabben heeft óók positieve effecten.

Gruis van de Bennu-asteroïde bevat bouwstenen voor eiwitten en DNA

De capsule waarin het gruis van Bennu op aarde landde. Beeld: Keegan Barber/NASA.

In 2023 landde er een speciaal pakketje nabij een militaire basis in de Amerikaanse staat Utah. In de capsule zat gruis van de asteroïde Bennu dat NASA’s ruimtescheepje OSIRIS-REx heeft verzameld en teruggebracht naar de aarde. Tijdens de eerste officiële analyses hebben onderzoekers daar nu sporen van verdampt water en bouwstenen van DNA en eiwitten in gevonden.

