Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: uitgestorven dieren tot leven wekken, drukte op de maan, en het geheim van de langlevende Groenlandse haai.

Uitgestorven dieren tot leven wekken: moeten we dat wel willen?

Beeld: Leonello Calvetti/Science Photo Library/Getty Images.

Wetenschappers van het Amerikaanse bedrijf Colossal Biosciences wil de mammoet weer tot leven wekken. En ze hebben nu een mijlpaal bereikt. Ze brachten enkele mammoetgenen in bij muizen, die daardoor een extra harige vacht kregen. Het bedrijf wil dezelfde techniek toepassen door mammoetenembryo’s te maken vanuit Aziatische olifanten.

Colossal Biosciences denkt in 2028 de eerste wolharige mammoeten, sinds ze duizenden jaren geleden uitstierven, op aarde te kunnen zetten. Het bedrijf wil de dieren vervolgens opnieuw introduceren in het noordpoolgebied. Wetenschappers die niet bij het project betrokken zijn, twijfelen volgens de BBC echter of die ambitieuze planning haalbaar is.

Maar het is duidelijk dat uitgestorven dieren binnenkort weer gaan terugkomen. De vraag is dus niet óf het lukt om mammoeten en andere oerdieren tot leven te wekken, maar wat er gebeurt als ze weer rondgrazen. Filosofen en andere experts denken dat mensen zich niet realiseren wat voor impact dat zal hebben. KIJK schreef daar in 2022 een uitgebreid artikel over.

Dat kun je nu gratis lezen

Maanlander Athena ligt net als voorganger waarschijnlijk gekanteld

De Athena maakte deze foto tijdens de afdaling. Beeld: NASA.

Donderdagavond landde de Athena van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines dichter bij de zuidpool van de maan dan elk ander ruimtevaartuig ooit is geweest. Maar dat verliep niet helemaal volgens plan; waarschijnlijk is de lander op zijn zij terechtgekomen.

De maan kreeg zondag ook al bezoek van de Blue Ghost

Groenlandse haaien leven 400 jaar – waarom krijgen ze nauwelijks kanker?

Beeld: dottedhippo/iStock/Getty Images.

Gezonde cellen muteren voortdurend. Heel soms zorgt zo’n mutatie ervoor dat cellen zich ongeremd gaan delen en zo tumoren vormen. Hoe langer je leeft, hoe meer mutaties je cellen ondergaan, en hoe groter de kans dat je kanker krijgt. Ook lichaamsgrootte is een risicofactor: heb je meer cellen, dan zijn er simpelweg ook meer mutaties die tot kanker kunnen leiden. Op basis van deze twee gegevens zou je verwachten dat de Groenlandse haai, die zowel erg groot als oud wordt, regelmatig tumoren ontwikkelt. Toch gebeurt dat amper.

Wetenschappers in Japan denken nu te weten waarom