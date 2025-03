Maanlander Athena ligt net als voorganger waarschijnlijk gekanteld

De commerciële maanlander Athena is geland op de maan. Maar net als zijn voorganger is hij daarbij waarschijnlijk omgevallen.

Gisteravond landde de Athena van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines dichter bij de zuidpool van de maan dan elk ander ruimtevaartuig ooit is geweest. Maar dat verliep niet helemaal volgens plan; waarschijnlijk is de lander op zijn zij terechtgekomen.

Vorig jaar februari werd Intuitive Machines het eerste particuliere bedrijf dat een lander op de maan zette. Maar ook toen belandde het vaartuig, de Odysseus, op zijn zij. Zijn zonnepanelen stonden daardoor niet goed naar de zon gericht waardoor hij minder energie opwekte. Ook konden sommige wetenschappelijke instrumenten hun werk niet goed doen. De Odysseus verzamelde daardoor minder gegevens dan gepland.

Waarschijnlijk wacht Athena hetzelfde lot. Jammer, want hij draagt een aantal wetenschappelijke instrumenten van de NASA bij zich. Zo zou een boor in de bodem zoeken naar water. Aan boord zijn ook twee rovers en een ‘hopper’, die laatste moet in een krater springen die permanent in de schaduw ligt en waar rovers niet kunnen komen. De hopper gaat daar zoeken naar ijs. Hoeveel van deze experimenten kunnen worden uitgevoerd, is volgens Intuitive Machines nu nog niet duidelijk.

De Athena is een missie van het CLPS-initiatief (Commercial Lunar Payload Services) van de NASA, een programma waarbij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie particuliere bedrijven betaalt om wetenschappelijke apparatuur naar de maan te brengen.

Locatie onbekend

Het bedrijf gaat uitzoeken wat er precies fout ging. Tijdens de afdaling naar het maanoppervlak zat er veel ruis in de data van het lasersysteem dat de hoogte van de lander mat. Dat heeft mogelijk bijgedragen aan de mislukte landing.

Het avontuur van de Athena begon op 27 februari toen hij met een SpaceX Falcon-9 raket werd gelanceerd. Eenmaal in de ruimte koppelde de lander zichzelf los van de lanceerraket en gebruikte zijn eigen motoren om op koers richting de maan te blijven.

Gisteravond landde hij in de buurt van de zuidpool, waarschijnlijk niet op de geplande plek, maar wel in de buurt. Met beelden van NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter kan binnenkort de exacte locatie worden achterhaald.

Zo had de IM-2 Athena op de maan moeten staan. Beeld: Intuitive Machines.

Drukte op de maan

Eerder deze maand (2 maart) zette het Amerikaanse bedrijf Firefly Aerospace ook al een lander op de maan. Deze Blue Ghost is wel rechtop geland en heeft tien wetenschappelijke instrumenten van de NASA bij zich.

Tijdens de lancering van de Blue Ghost op 15 januari werd ook de maanlander Resilience van het Japanse bedrijf ispace naar de ruimte gebracht. Deze draait eerst nog een paar rondjes om de maan en zal naar verwachting in mei of juni proberen te landen.

