Het ‘perfecte’ stukje chocola komt uit de 3D-printer

Een groep Nederlandse onderzoekers probeert chocolade nóg lekker te maken door niet aan de smaak, maar aan de structuur te sleutelen.

Smaak is de belangrijkste factor als het gaat om of we eten lekker vinden of niet. Maar het is niet de enige. Ook de geur, structuur en zelfs het geluid ervan spelen een belangrijke rol. Met die kennis deden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Delft en Unilever een gooi naar het maken van perfecte hapje chocolade; met de 3D-printer.

Mondgevoel

Op zoek naar de structuur die het perfecte ‘mondgevoel’ geeft, printten de onderzoekers chocolade met een 3D-printer laagje voor laagje in verschillende vormen. Omdat mensen over het algemeen dol zijn op een knapperig eten, begon het team met een soort meervoudige S-vorm (zie de afbeelding hieronder). Dat knispert immers lekker als je er een hap van neemt.

Hoe knapperiger, hoe beter, aldus de onderzoekers (en de groep welwillende proefpersonen). En dus bedacht het team spiraalstructuren om dat geknisper (lees: het aantal breuken in de chocolade als je het doorbijt) te maximaliseren (zie de afbeelding hieronder).

Knapperig

Hoe meer windingen in deze spiralen, hoe knapperiger de chocolade. Dat maten de onderzoekers, maar werd tijdens het eten ook opgemerkt door de proefpersonen. Ook het geluid van zo’n hap bleek het toenemende aantal cracks te weerspiegelen – en maakte de beleving nog plezieriger, aldus de onderzoekers.

Het blijkt nog niet zo makkelijk om het ‘perfecte’ crunchy hapje chocolade te maken. Hoewel de proefpersonen de knapperige stukjes inderdaad het lekkerst vonden, hangt de crunch ook af van in welke richting je je tanden in het snoepgoed zet én hoe hard je bijt. Voor de optimale hap zijn dus wat instructies nodig.

Metamateriaal

De studie gaat verder dan het maken van een lekker stukje chocola. Voor het onderzoek experimenteerde het team namelijk met zogenaamde metamaterialen; materialen met structuren die in de natuur niet bestaan. Die slimme structuren geven het materiaal bijzondere eigenschappen, zoals licht én heel sterk zijn. Of, in dit geval, chocolade die superknapperig is.

Metamaterialen worden al op veel plekken gebruikt, maar tot nu nog niet in de voedselindustrie. Met het nieuwe onderzoek zet het team daar de eerste stappen in. Ze voorzien brede toepassingen; van in bijzondere gerechten in luxe restaurants tot als manier om mensen met eetstoornissen door een fijner mondgevoel toch aan het eten te krijgen.

Beeld: Souto et al., 2022/Soft Matter