Hebben dieren ook verschillende bloedgroepen?

Mensen kunnen vier bloedgroepen hebben: A, B, O of AB. Hoe zit dat met andere zoogdieren? Kennen die ook verschillende bloedgroepen?

In 1901 beschreef de Oostenrijkse arts en patholoog Karl Landsteiner als eerste het ABO-bloedgroepsysteem. Hij ontdekte dat wij mensen vier bloedgroepen kunnen hebben: A, B, O of AB. Het type erf je van je ouders. Margriet Bokeloh vroeg zich echter af of alle zoogdieren verschillende bloedgroepen kennen.

Lees ook:

A t/m Z

En het antwoord op die vraag is: ja. Zo zijn er bij katten drie: A, B en AB. De meeste katten hebben type A, en bloedgroep AB komt het minste voor. Bij paarden onderscheiden we acht types (A, C, D, K, P, Q, U en T) en bij runderen maar liefst elf (A, B, C, F, J, L, M, R, S, T en Z). Honden maken het nog bonter: die hebben ten minste dertien bloedgroepen.

Hoewel het meeste bloedgroeponderzoek aan mensen, vee en huisdieren is verricht, zijn primaten vanwege hun nauwe verwantschap aan ons ook gewilde studieobjecten. Uit deze onderzoeken blijkt dat vrijwel alle chimpansees over het A-type beschikken; een enkeling heeft bloedgroep O. Gorilla’s lijken alleen type B te hebben en orang-oetans A, B en O.

Xenotransfusie

Dan kom je al snel op de vraag: is bloedtransfusie alleen tussen individuen van dezelfde diersoort mogelijk? Of kan bijvoorbeeld een hond ook bloed doneren aan een kat? Dit laatste, xenotransfusie genoemd, kan als een kat dringend bloed nodig heeft en er geen bloed van de eigen soort aanwezig is.

Het gaat dan echter wel om een kortetermijnoplossing: het lichaam van een kat werkt de vreemde bloedcellen van een hond er meestal binnen vier dagen uit. En een tweede transfusie is niet mogelijk. De dieren hebben dan namelijk al antistoffen aangemaakt voor het hondenbloed, en die kunnen bij een tweede transfusie een fatale afweerreactie teweegbrengen. Maar bij hoge nood kan een hond dus wel degelijk de beste vriend van een kat worden.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2021.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl.

Beeld: TDCC