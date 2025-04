Veganisten bouwen evenveel spieren op als vleeseters, blijkt uit onderzoek

Moet je vlees eten om een gespierd lijf te krijgen? Volgens geruchten op sportscholen wel. Volgens de wetenschap niet.

“Vlees is krachtig voer”, zo schrijft Krachttrainingen.com. Eiwitten in vlees zouden je sterker maken. Voor de liefhebbers is er zelfs een ‘leeuwendieet’, met alleen maar vlees. Een studie van de University of Illinois Urbana-Champaign laat zien dat krachttraining ook prima zonder vlees kan. Veganisten kregen er net zo veel spierweefsel bij als vleeseters.

Spieren worden spieren

Kipfilet, biefstuk, varkenshaas: wie vlees eet, eet spieren van dieren. Daar zitten dus handige voedingsstoffen in voor wie zelf spierweefsel wil aanmaken. Eerder onderzoek liet al zien dat de bouwstenen uit dierlijke eiwitten snel terug te vinden zijn in nieuw spierweefsel. De studies toonden de voedingsstoffen aan door na een training en een maaltijd een monstertje van het spierweefsel te nemen. Maar: mensen eten meer dan één maaltijd in hun leven. Dus kijkt de nieuwe studie naar een langere periode.

Er was al wel een ander onderzoek dat alleseters en veganisten tien weken lang volgde terwijl zij krachttraining deden. De vegans in deze studie kregen er net zo veel spiermassa bij als de vleeseters. Alleen zat er in de menu’s van dit onderzoek veel meer eiwit dan nodig is voor spieropbouw: 1,6 tot 1,8 gram per dag, per kilo lichaamsgewicht. Terwijl 1,1 gram genoeg is. Hoe zou de aanmaak van nieuwe spieren zijn met wat normalere eetgewoonten?

Fitness in het lab

De onderzoekers van de University of Illinois werkten met gevarieerde menu’s waar een meer alledaagse dosis eiwit in zit. Veertig proefpersonen deden mee aan de studie. Vanaf een week voordat het onderzoek begon, kregen ze al hun dieet met of zonder vlees, melk en eieren. Ze deden krachttraining op het lab en droegen activity trackers om hun bewegingen buiten het lab te monitoren.

Voor en na de onderzoeksperiode van negen dagen namen de wetenschappers wat weefsel uit de beenspieren van de proefpersonen. Ze verwachtten dat de veganisten er minder spierweefsel bij zouden krijgen dan de alleseters. Dat was niet het geval. De deelnemers die het moesten stellen zonder dierlijke eiwitten kregen er niet minder spiermassa bij.

De verwachting was ook dat het beter zou zijn om je eiwitinname te spreiden over de dag. Maar tot verbazing van de onderzoekers was er geen verschil tussen deelnemers die voornamelijk bij het avondeten eiwitten binnenkregen en proefpersonen waarbij de eiwitten meer gelijkmatig over de maaltijden verdeeld waren.

Plantaardig of vlees, de onderzoekers concluderen dat het niet uitmaakt wat je eet. Als je na het trainen maar eiwitten binnenkrijgt zodat je lijf spierweefsel kan aanmaken.

Bron: Medicine & Science in Sports & Exercise

Beeld: Mike Von/Unsplash