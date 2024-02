Interview met Eveline Crone: ‘Niet alle pubers zoeken risico’s op’

Pubers roekeloos en onvoorspelbaar? Soms, inderdaad. Maar door jarenlang onderzoek is hoogleraar Eveline Crone vooral veel positieve kanten van jongeren gaan zien. Zo zijn ze ontzettend nieuwsgierig en denken ze na over een betere wereld.

“Ik ben dol op de prefrontale cortex. Het is het meest fantastische hersengebied dat er bestaat.” Als je iemand vol enthousiasme hoort vertellen over haar lievelingshersengebied, weet je dat je een neurowetenschapper in hart en nieren tegenover je hebt. Hoogleraar Eveline Crone bestudeert dit hersengebied in kwestie al zo’n vijftien jaar en het blijft haar fascineren. “Waarom? Dit gebied stelt ons in staat om over onszelf na te denken in het heden, verleden en de toekomst. Dat vind ik magisch.”

Aan mensen met beschadigingen in dat hersengebied merk je in eerste instantie niets geks, vertelt ze. “Ze kunnen gewoon lopen, praten en gesprekken voeren. Maar ze hebben grote moeite om intenties van andere mensen te begrijpen, een planning te maken of zich aan hun planning te houden. Die prefrontale cortex is dus niet nodig voor primaire functies, maar hij maakt ons wel heel menselijk.”

‘Ik heb geen antwoorden’

Crone vertelt erover in de knusse zolderbibliotheek van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Amsterdam. Dat is een oase van rust voor wetenschappers, schrijvers en journalisten, die hier vijf of tien maanden ‘in residentie’ werken om even uit de werkdrukte van alledag te stappen en zich volledig op één thema te storten.

Crone – normaal gesproken werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam – bestudeert hier het thema nieuwsgierigheid en hoe die eigenschap verandert tijdens de puberteit. Haar geliefde prefrontale cortex speelt er een rol in; daar is ze van overtuigd. Maar hoe, dat is een puzzel die ze nog moet leggen. “Ik zit hier vijf maanden om een theorie uit te denken. Ik heb geen antwoorden.”

Crone geldt in Nederland als dé autoriteit op het gebied van het puberbrein, iets wat ze zelf als puber niet had kunnen bedenken. Ze was geen enorme studiebol. “Wetenschapper worden zag ik niet voor me. Ik was vooral bezig met de wereld ontdekken.”

Tekst: Anouk Broersma

Beeld: Allard Faas