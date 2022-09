Mens en kaketoe strijden om afval in Sydney

Inwoners van het zuiden van de Australische stad Sydney zijn in een langdurige strijd verwikkeld met kaketoes.

Grote geelkuifkaketoes zijn uitgekookte vogels. De dieren krijgen met gemak deksels van mobiele afvalcontainers in stedelijke gebieden open. Hoe ze dat doen, ontdekten Australische en Duitse wetenschappers vorig jaar: een slimme vogel ontdekte hoe het moest en door imitatie verspreidde het gedrag zich in no time naar nabijgelegen gebieden.

De inwoners zijn er alleen niet zo blij mee, want overal ligt afval op straat. En dus halen zij weer allerlei trucs uit om de vogels te weren. Nu beschrijft hetzelfde onderzoeksteam als vorig jaar in een nieuwe paper in Current Biology deze methoden die niet allemaal even succesvol zijn.

Lees ook:

Imiteren kun je leren

Onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Dierengedrag in Duitsland zijn gebiologeerd door de slimme geelkuifkaketoes in Sydney. Maar voor deze studie trok vooral het gedrag van de gedupeerden hun aandacht: de inwoners van de stad die de volle vuilnisbakken aan de weg zetten. “Ik was verbaasd over de verscheidenheid aan maatregelen die mensen hadden bedacht. Ik wilde dus echt de menselijke reactie op de kaketoes onderzoeken,” zegt hoofdonderzoeker Barbara Klump tegen Gizmodo.

Die reactie varieerde van bakstenen op de deksels leggen tot de handvatten blokkeren door er gevulde waterflesjes aan vast te binden tot de scharnieren blokkeren met schoenen (zie: foto’s). Er worden zelfs al speciale sloten verkocht om de deksels van afvalcontainers dicht te houden.

Maar geelkuifkaketoes zijn niet voor één gat te vangen, ze duwden bijvoorbeeld gewoon met hun snavel de baksteen van de vuilnisbak. Hierop reageerden enkele inwoners weer door de deksels nog meer te verzwaren. Dat werd snel opgepikt door de buren, schrijft het team in Current Biology, precies zoals het gedrag van geelkuifkaketoes wordt geïmiteerd door soortgenoten.

Wie wint de strijd?

Met de studie willen de onderzoekers benadrukken hoe dit soort interacties tussen mens en dier alleen nog maar vaker zullen voorkomen naarmate steden verder worden uitgebouwd en leefgebieden van wilde dieren in gevaar komen.

Overigens doet Klump nog geen uitspraken over wie de race om de controle over de vuilnisbakken zal winnen. Maar zij en haar collega’s zijn wel van plan verder uit te zoeken hoe het gedrag van de kaketoes varieert van seizoen tot seizoen. Het lijkt wel een soap.

Bronnen: Current Biology, Cell Press via EurekAlert!, Gizmodo

Beeld: Barbara Klump