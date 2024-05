Japanse onderzoekers laten nieuwe tanden groeien

Bij de Universiteit van Kyoto worden medicijnen ontwikkeld waardoor ontbrekende tanden of kiezen gewoon terug kunnen groeien.

Een mensenleven is, als het goed is, lang. En er kan in die tijd van alles gebeuren waardoor je een tand of kies moet missen. Als de tandarts dan vervolgens aankomt met bruggen, plaatjes of implantaten denk je al snel: kan dat nou niet anders? Nou, dat kan misschien binnenkort anders. In Japan gaan, na een reeks succesvolle proeven op muizen en fretten, tests van start met behandelingen die ook bij mensen nieuwe tanden kunnen laten ontstaan.

USAG-1

Het onderzoek wordt gedaan aan de Universiteit van Kyoto en de basis ervoor was een ontdekking dat muizen die meer dan de gebruikelijke achttien tanden hadden een bepaald gen misten. Dat gen bevat het bouwplan voor het eiwit USAG-1. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat dit eiwit een ander eiwit – BMP of bone morphogenetic protein – blokkeert die de aanmaak van tanden juist stimuleert.

En dat bleek een gouden ingeving. De onderzoekers ontwikkelden vervolgens een antilichaam dat kon binden aan USAG-1 waardoor dat eiwit buiten spel werd gezet. Muizen en fretten die deze antilichamen kregen toegediend, begonnen weer tanden te vormen.

In het frettenonderzoek zorgde het medicijn voor de groei van een nieuwe tand (vierde van links) en het versterkte ook het bot in de bestaande tanden. Beeld: Kitano Hospital.

Hoge verwachtingen

“We willen iets doen om mensen te helpen die lijden aan tandverlies of het ontbreken van tanden,” zegt Katsu Takahashi, hoofd tandheelkunde en kaakchirurgie in het Kitano Hospital van de universiteit. “Hoewel er tot nu toe geen behandeling is die een permanente genezing biedt, zijn onze verwachtingen hoog.”

Tijdens het onderzoek, dat van september tot augustus 2025 zal plaatsvinden in het Kyoto University Hospital, worden dertig mannen in de leeftijd van 30 tot 64 jaar behandeld die ten minste één kies missen. Ze krijgen intraveneuze injecties toegediend om USAG-1 uit te schakelen.

Na deze eerste fase van 11 maanden gaan de onderzoekers het medicijn testen op patiënten tussen 2 en 7 jaar die door een aangeboren afwijking ten minste vier tanden missen; een aandoening die naar schatting bij 1 procent van de mensen voorkomt.

Nog even wachten

Hoofdonderzoeker Katsu Takahashi denkt overigens dat de behandeling niet alleen gaat werken voor mensen met aangeboren gebitsafwijkingen, maar voor iedereen die een tand of kies mist of is verloren. Met een beetje mazzel zouden de behandelingen al rond 2030 hun weg naar de kaakchirurgen kunnen vinden.

Bronnen: Kyoto University Hospital, New Atlas

Beeld: Kyoto University, Getty Images