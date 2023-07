Kunnen we binnenkort tanden terug laten groeien?

Japanse onderzoekers willen met een medicijn tanden terug laten groeien. Ze gaan binnen een jaar beginnen met de eerste tests op mensen.

Sommige dieren, zoals haaien en krokodillen, verliezen tijdens hun leven nogal wat tanden. Dat is geen probleem, ze groeien namelijk gewoon weer terug. Bij mensen, en bijna alle zoogdieren, gebeurt dat niet. Zij moeten het doen met alleen hun melk- en volwassengebit. Maar Japanse onderzoekers denken een medicijn te hebben bedacht dat het mogelijk maakt om een derde set tanden te laten groeien.

Bek vol tanden

De onderzoekers bouwen voort op hun eerdere ontdekkingen. Zo zagen ze al dat muizen die meer dan de gebruikelijke achttien tanden hadden een bepaald gen misten. Dat missende gen bevat het bouwplan voor het eiwit USAG-1 – dat dus niet aanwezig was in de onderzochte muizen. Daaruit concludeerden ze dat dit eiwit tandformatie onderdrukt en dat de afwezigheid ervan leidt tot de aanmaak van extra tanden.

In een later onderzoek keken de Japanners naar muizen met een aangeboren afwijking waardoor ze minder of geen tanden hadden. De onderzoekers ontwikkelden vervolgens een antilichaam dat kon binden aan USAG-1 waardoor dat eiwit niet meer functioneerde. Muizen die deze antilichamen kregen toegediend, begonnen weer tanden te vormen.

‘Droom van elke tandarts‘

De wetenschappers maken nu bekend dat het bijna tijd is voor de eerste klinische tests met proefpersonen. Ze staan gepland voor juli 2024 en zijn gericht op kinderen met genetische tandafwijkingen. Maar de onderzoekers zijn optimistische en verwachten dat de techniek in 2030 klaar is voor algemeen gebruik. Dus ook als je door een ongeluk een tand verliest.

“Het laten groeien van nieuwe tanden is de droom van elke tandarts”, zegt hoofdonderzoeker Katsu Takahashi tegen de Japanse krant The Mainichi. “Ik werk hier al aan sinds ik afgestudeerd ben. En ik heb er altijd alle vertrouwen in gehad dat het me zou lukken.”

