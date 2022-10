Waarom kakelt een kip na het leggen van een ei?

Kippen kakelen heel wat af; ze kunnen meer dan dertig verschillende soorten geluiden produceren. Voor elke situatie een ander geluid, zo ook voor wanneer de dieren net een ei hebben gelegd.

Een hen zingt dan namelijk het eierlied: ze herhaalt 1 tot 15 minuten lang ‘buck-buck-buck-badaaack’. Maar waarom? Wetenschappers hebben meerdere theorieën voor dit kippengedrag. Zo zou het kunnen dat het dier het geluid produceert omdat de hen opgelucht is dat het ei haar lijf heeft verlaten. Of om haar vrouwelijke soortgenoten te laten weten dat het nest vrij is.

Ook is het mogelijk dat frustratie bijdraagt aan het gedrag. Tijdens het leggen van een ei bouwt de hen het hormoon oestrogeen op waardoor ze zich gestrest kan voelen – en dat uit ze door te kakelen. De dieren maken eenzelfde soort geluid wanneer ze om een andere reden gefrustreerd zijn. Bijvoorbeeld als hun eten op een plek staat waar ze niet bij kunnen.

Voor een andere theorie moeten we even in het verleden van het dier duiken. Vroeger leefden wilde kippen in een bosrijke omgeving in Zuidoost- Azië. Als een hen een ei ‘voelde opkomen’, zonderde ze zich af. Zo’n tochtje was natuurlijk best gevaarlijk om af te leggen in haar eentje. Eenmaal klaar kakelde ze er dan ook op los om haar locatie door te geven aan de haan, die haar dan moest komen ophalen. Dit gedrag zou zich hebben doorgetrokken naar het ‘veilige’ heden.

Helaas blijft het bij theorieën waar geen keihard wetenschappelijk bewijs voor is gevonden. Met andere woorden: we weten nog altijd niet of de hen een blij, collegiaal, gefrustreerd óf lokkend lied zingt.

