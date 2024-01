KIJK op de wereld: homerun

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: dit sportcomplex bleek een goede investering.

Een klavertje vier, denk je op het eerste gezicht. Maar als je wat beter kijkt, zie je waar het werkelijk om gaat. We hangen boven het Albuquerque Baseball Complex, voorzien van vijf afzonderlijke velden waarop Amerika’s op twee na favoriete sport kan worden gespeeld. (De populairste, American football, wordt eveneens op het complex beoefend en voor basketbal moeten de Albuquerqueianen elders in de stad zijn.)

Homerun

De bouw van het bijna 328.000 vierkante meter tellende complex begon in 2017 en kostte de stad 21 miljoen dollar (17,7 miljoen euro). En dat bleek een goede basis voor nog een andere belangrijke Amerikaanse sport: geld verdienen. Want de investering, zo meldt de website van de stad met gepaste trots, werd met één drie weken durend evenement terugverdiend. De National Senior Games van 2019 leverden namelijk maar liefst 45 miljoen dollar op. Dat is nog eens een homerun…

Beeld: Google Earth