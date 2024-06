KIJK op de wereld: je zult er maar wonen

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: Baton Rouge en een grote raffinaderij.

Er zijn wel wat plekken op aarde waarbij je waarschijnlijk denkt: je zult er maar wonen… Dit is er wat ons betreft eentje van. We hangen boven Baton Rouge, een stad in het zuiden van de Verenigde Staten.

Rechts, badend in het groen, een ogenschijnlijk prima bewoonbaar deel van Louisiana’s hoofdstad. Links een van de grootste olieraffinaderijen in de VS.

Roet en fijnstof

ExxonMobil’s Baton Rouge Refinery verwerkt dagelijks zo’n 540.000 vaten ruwe olie tot benzine, diesel en vliegtuigbrandstoffen, maar ook allerlei ander spul als smeerolie en was. Nog een prettige bijkomstigheid is dat op het dik 10 vierkante kilometer grote complex meer dan vierduizend mensen een baan hebben.

Hoewel ExxonMobile Baton Rouge er naar eigen zeggen alles aan doet om een goede buurman te zijn, stoot de raffinaderij wel onder meer enorme hoeveelheden roet en fijnstof uit. Dan denk je toch: je zult er maar wonen…

Beeld: Google Earth