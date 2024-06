KIJK op de wereld: het voor-het-geval-dat-depot

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een mega-depot met militair materieel.

De oorlog in Oekraïne vergde van de Russen zoveel materieel dat ze oude T-62-tanks en zelfs BTR-50-pantserwagens uit 1954 moesten inzetten. Ook de Amerikanen hebben nogal wat strategische voorraden en de grootste is dit Sierra Army Depot (SIAD) in het noordoosten van Californië.

Duizenden legertrucks en tanks

De plek werd in 1942 met zorg gekozen: ver genoeg van de kust om veilig te zijn voor een Japanse luchtaanval, een lekker droog woestijngebied en prettig afgelegen zodat er naar hartenlust kon worden uitgebreid. En dat gebeurde. Inmiddels beslaat het terrein 36.000 hectare.

Deze ‘parkeerplaats’ met onder meer 20.000 legertrucks, Abramstanks en pantserwagens maakt daar een heel klein deel vanuit. Zoom je uit, dan zie je nog eens ruim duizend bunkers waar onder meer munitie en reserve-onderdelen opgeslagen liggen. Maar ook bijvoorbeeld alle industriële mallen en gereedschappen die werden gebruikt voor de bouw van de Lockheed Martin F-22 Raptor. Allemaal ‘voor het geval dat’.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth