KIJK op de wereld: boeiend pleintje

Plaza Mayor, een van de beroemdste pleinen in Madrid, kent een roerige geschiedenis. Het begon in de vijftiende eeuw onder de naam Plaza del Arrabal als een onbeduidend marktpleintje. In de eeuw erna had koning Filips II het kennelijk niet druk genoeg met het heersen over Castilië en Aragón (een flink deel van het huidige Spanje), Napels, Sicilië, de Spaanse Nederlanden en Portugal. Hij bemoeide zich tussendoor ook nog met het markpleintje in Madrid en gaf de meest toonaangevende architect van die tijd, Juan de Herrera, opdracht om er iets moois van te maken. Maar daarmee werd pas een begin gemaakt na de dood van Filips.

Een paar flinke branden (in 1631, 1670 en 1790) zorgden ervoor dat het plein en de omringende gebouwen steeds weer grondig moesten worden vertimmerd. En zo ontstond uiteindelijk de huidige rechthoek van 129 bij 94 meter waar executies plaatsvonden, kerstmarkten werden gehouden en waar strakgepakte mannetjes kansloze stieren afslachtten. Kortom: boeiend pleintje wel, dat Plaza Mayor.

Beeld: Google Earth