KIJK op de wereld: little boxes

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: in deze Amerikaanse wijk lijken alle huizen op elkaar.

Malvina Reynolds kennen we in Nederland niet zo. Of je moet ooit gekeken hebben naar de Amerikaanse serie Weeds, waarin een nummer van haar als titelsong wordt gebruikt. Ze zingt daarin:

Little boxes all the same There’s a green one and a pink one And a blue one and a yellow one And they’re all made out of ticky-tacky And they all look just the same. Malvina Reynolds

Daar moesten we aan denken toen we in Google Earth deze buitenwijk van de Texaanse stad Houston ontdekten. Allemaal ‘doosjes’, gemaakt van goedkope bouwmaterialen (ticky-tacky), en ze zien er allemaal hetzelfde uit. Nou ja, grofweg dan. De wijk heet Bayou Vista en werd in het begin van de jaren zestig aangelegd; toevallig rond de tijd dat Little Boxes verscheen.

Inmiddels wonen er volgens de laatste telling 1755 zielen en het is er kennelijk goed toeven. Meestal. Want Bayou Vista ligt in de gevreesde Tornado Valley en toen de orkaan Ike er op 13 september 2008 overheen was gestoomwalst, zagen veel little boxes er niet meer all the same uit. Maar met behulp van wat nieuwe ticky-tacky kwam Bayou Vista er uiteindelijk weer strak bij te liggen.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook:

Beeld: Google Earth