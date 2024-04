KIJK op de wereld: de rijkste postcode in de VS

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: Fisher Island, de rijkste postcode in de VS.

Bij ‘de rijkste postcode in de VS’ denk je misschien aan de Hollywood Hills of aan delen van het New Yorkse Manhattan. Maar die richest ZIP code is hier te vinden, op Fisher Island, een (jawel) eiland voor de kust van Zuid-Florida.

Op dit lapje grond van 0,69 vierkante kilometer bevinden zich 218 huishoudens met in totaal 467 mensen. Die kunnen zich financieel gezien heel goed redden, want het gemiddelde inkomen van postcode 33109 ligt omgerekend rond de 2,4 miljoen euro per jaar.

Lees ook:

Lastig te bereiken

Rijkdom zit als het ware in de genen van Fisher Island, dat ooit vastzat aan het grotere eiland ten noorden ervan. Dat veranderde in 1905 toen de Government Cut werd aangelegd, een kanaal dat de toegang tot de haven van Miami moest verbeteren. Daarna kwam het gebied in handen van projectontwikkelaar Carl G. Fisher (die het zijn naam gaf), vervolgens werd het meermalen door de ene rijke stinkerd aan de volgende verkocht.

Geen van hen heeft ooit een weg naar het eiland laten aanleggen. Dat maakt het voor de gemiddelde toerist lastig te bereiken en dat vinden mensen als Oprah Winfrey, Julia Roberts en Andre Agassi dan weer een groot voordeel.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth