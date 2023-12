KIJK op de wereld: ‘land of the free’

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: nergens zoveel gevangenen als in de Verenigde Staten.

Geen enkel land ter wereld heeft zo’n groot deel van de eigen bevolking opgesloten als de Verenigde Staten. Volgens cijfers van het Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR) zaten er in 2021 ruim 2 miljoen mensen vast in Amerikaanse gevangenissen, en dat is een kleine 400.000 meer dan de runner-up China, dat uiteraard een veel grotere bevolking heeft. Als je naar het aantal gevangenen per 100.000 inwoners kijkt, worden de Amerikaanse cijfers nog wat dramatischer: 629 mensen in de VS tegen 119 in China (en 60 in Nederland).

Veel gevangenen, veel gevangenissen

Geen wonder dus dat een staat als Arizona maar liefst 48 staatsgevangenissen heeft – onderverdeeld in dertien complexen – en nog eens zes gevangenissen die door privéondermeningen worden gerund. Een van die staatscomplexen, het Arizona State Prison Complex Perryville in Phoenix, zie je hier. In het ASPC Perryville is plek voor 2382 gevangenen die elk 25.000 dollar (22.800 euro) per jaar kosten. En dat noemen ze dan ‘the land of the free’…

Beeld: Google Earth