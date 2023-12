KIJK op de wereld: steenarm

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: steenfabrieken in Dhaka.

Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, heeft al tientallen jaren een enorme aanzuigende werking. Mensen trekken uit alle delen van het straatarme land massaal richting de stad, op zoek naar een beter leven. Daardoor wordt er volop gebouwd en de bakstenen voor al die nieuwe huizen komen onder meer van dit soort steenfabriekjes. De ruim 7000 fabrieken, die verspreid zijn over het hele land, bakken elk jaar 32 miljard stenen, wat Bangladesh tot de grootste producent ter wereld maakt.

Mensonwaardig

Vanboven ziet het plaatje er vriendelijk genoeg uit, maar op de grond is het ongeveer de hel op aarde. De kolengestookte ovens braken zo gigantisch veel fijnstof en andere troep uit dat de steenfabrieken rond Dhaka goed zijn voor 58 procent van de luchtvervuiling in de stad. Onder de miljoen mensen die – vaak (nood)gedwongen – in deze industrietak werken, zijn kinderen van zo’n negen jaar oud.

In hutjes van een paar vierkante meter wonen soms gezinnen van acht tot tien personen en veel van hen lijden aan chronische luchtwegaandoeningen. Nieuwe ‘baktechnieken’ brachten wat verbetering, maar nog lang niet genoeg om de werkomstandigheden hier menswaardig te maken.

Beeld: Google Earth